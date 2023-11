A ma muse mon épouse je dédie ce modeste poème d'anniversaire

Dans le doux jardin de nos années passées,

Fleurit un amour qui ne cesse de grandir,

85 printemps en toi, ma bien-aimée,

25 ans de mariage à ton sourire.





Le temps a tracé son chemin avec grâce,

Sur ton visage, il a laissé sa trace,

Mais chaque ride, chaque cheveu d'argent,

Rappelle une vie d'amour si vibrant.





Nous avons partagé mille et une émotions,

De la joie pure aux tristes frustrations,

Mais à travers tout, notre amour a persisté,

Inébranlable, il s'est toujours renforcé.





Tant de souvenirs gravés dans nos cœurs,

Des moments précieux, des rires en chœur,

Tant d'histoires, de rêves et de complicité,

Et chaque instant passé à tes côtés, je suis comblé.



À 85 ans, tu es toujours ma muse,

Ton sourire radieux, ta tendresse diffusent,

Un doux parfum qui éclaire nos jours,

Et je t'aime encore, de tout mon amour.





Alors, aujourd'hui, en ce jour spécial,

Pour ta 85e année, tout est génial,

Et pour ces 25 ans d'amour sans fin, Je te souhaite un anniversaire divin.





Que cette journée soit remplie de douceur,

De rires, d'amour, et de bonheur,

Ma chère épouse, mon âme sœur précieuse,

Je t'aime toujours, aujourd'hui et pour l'éternité.



6/11/1938