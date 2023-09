Acide hyaluronique pour l'arthrite

Quelle est l'efficacité des injections d'acide hyaluronique ?

Les injections d'acide hyaluronique, également connues sous le nom de visco-suppléments, consistent à injecter un gel d'aspect naturel dans l'articulation du genou. Ce gel est similaire à l'acide hyaluronique que l'on trouve naturellement dans le liquide synovial de vos articulations - les injections d'acide hyaluronique agissent comme un amortisseur de chocs et un lubrifiant.

Ce lubrifiant peut faciliter le mouvement des articulations douloureuses, réduisant ainsi la gêne et améliorant la fonction. Ces traitements peuvent être salvateurs pour certaines personnes, mais ils ne fonctionnent pas pour tout le monde.





Les injections aident à traiter la douleur du genou induite par l'arthrose chez les patients qui ne répondent pas aux analgésiques tels que l'acétaminophène et à d'autres traitements.

L'acide hyaluronique est une substance naturellement présente dans nos articulations. Il assure le bon fonctionnement des articulations en jouant le rôle de lubrifiant et d'amortisseur de chocs pour les genoux. Le médicament ne doit être administré que par ou sous la supervision d'un médecin professionnel. Les formes posologiques disponibles pour ce produit se présentent sous la forme d'un gel ou d'une gelée. L'autre se présente sous la forme d'une solution.



Quelle est l'efficacité des traitements ?

Des études ont montré que les injections d'acide hyaluronique étaient plus efficaces que les analgésiques pour certaines personnes souffrant d'arthrose. Selon d'autres études, elles pourraient également être plus efficaces que les injections de corticostéroïdes dans le genou. Certaines personnes semblent mieux répondre aux injections d'acide hyaluronique que d'autres. Chez les personnes âgées et les personnes souffrant d'arthrose sévère, elles peuvent être moins efficaces.



Est-ce que cela va tout régler ?

Malheureusement, la réponse est non. Les injections d'acide hyaluronique ne permettent pas de traiter toutes les affections graves du genou. En revanche, les injections peuvent être remarquablement efficaces dans le traitement de l'arthrose. Les injections d'acide hyaluronique permettent de reconstituer la muqueuse du genou et de soulager la douleur pendant au moins six mois.

Cependant, l'injection est inefficace par rapport à d'autres affections du genou telles que les déchirures ligamentaires, les entorses et les tendinites. Les injections d'acide hyaluronique restaurent le revêtement de vos articulations, mais ne réparent pas vos tissus.

De plus, selon les études, entre 30 et 40 % des patients qui reçoivent des injections de hyaluronate dans le genou ne ressentent pas de soulagement de la douleur ou d'amélioration de la fonction. Cependant, ceux qui bénéficient des injections peuvent être plus efficaces que les médicaments. On ne sait pas exactement pourquoi certaines personnes se sentent mieux après les injections et d'autres non.

Même si les injections contribuent à réduire la douleur et à améliorer la fonction, elles n'empêchent pas la maladie de progresser. Les injections de hyaluronate dans le genou peuvent vous aider à vous sentir mieux, mais elles n'élimineront pas la cause sous-jacente de l'arthrose.

Les résultats du traitement apparaissent 4 à 12 semaines après la première injection chez les personnes qui obtiennent un soulagement. Le soulagement peut durer jusqu'à six mois, et certaines personnes peuvent bénéficier d'un traitement encore plus long.



Quels sont les avantages de l'injection d'acide hyaluronique ?

Bien que le traitement ne soit pas efficace à 100 %, il présente certains avantages qui incitent de nombreux patients à le recommander. En voici quelques-uns ;

• Lubrification :

L'acide hyaluronique, également connu sous le nom de hyaluronane, a une viscosité élevée, ce qui lui permet d'absorber les chocs et de lubrifier les articulations du genou. Il vise à minimiser la friction dans les articulations, ce qui réduit la douleur, la raideur et la perte de cartilage et d'os.

• Soulagement de la douleur :

Dans certains cas, les molécules d'acide hyaluronique forment une barrière autour des cellules nerveuses du genou, empêchant les signaux de douleur d'atteindre le cerveau. La réduction des frottements dans le genou contribue également à maintenir la douleur à distance.

• Effets secondaires minimes :

Les injections d'acide hyaluronique ont moins d'effets secondaires que les injections de stéroïdes. Il est possible que vous ressentiez une douleur mineure et une petite accumulation de liquide articulaire après l'injection, mais il s'agit d'effets secondaires temporaires qui disparaissent au bout de quelques jours. Dans de rares cas, l'administration intraveineuse peut provoquer une augmentation de l'inflammation, auquel cas le médecin interrompra immédiatement le traitement.

• Temps de récupération minimal :

Après avoir reçu une injection, vous devriez pouvoir reprendre vos activités normales immédiatement. Cependant, pendant les deux premiers jours suivant les injections, évitez les activités intenses telles que la course à pied et le port de charges lourdes.

Méthodes utilisées pour administrer l'injection de hyaluronane

Une injection de hyaluronane sera faite dans votre articulation. Il s'agit d'une injection intra-articulaire.

Un médecin spécialiste vous examinera minutieusement et discutera avec vous de l'opportunité de l'injection. La perfusion vous sera administrée. En fonction de la marque disponible dans le centre de soins que vous visitez, vous recevrez une à cinq injections à une semaine d'intervalle.

Pendant les périodes de traitement, il est conseillé d'éviter le jogging, les sports à fort impact et les activités excessives pendant au moins deux jours après l'injection. Il faut également éviter de soulever des objets lourds ou de rester debout pendant de longues périodes.

Les effets des injections ne sont pas perceptibles immédiatement. Une fois qu'elles ont commencé à agir, les avantages qu'elles procurent ne durent que quelques mois.



À quoi s'attendre pendant les traitements à l'acide hyaluronique ?

Selon le type d'acide hyaluronique utilisé par votre médecin, il se peut que vous n'ayez besoin que d'une seule injection pendant le traitement. Sinon, trois à cinq injections espacées d'une semaine seront administrées.

Pour tous les types, l'injection se fait de la même manière. Le médecin commence par nettoyer la zone. Si votre genou gonfle en raison d'une trop grande quantité de liquide, le médecin peut administrer un anesthésique local avant d'insérer une aiguille dans l'articulation pour la drainer. Le médecin peut généralement injecter de l'acide hyaluronique dans l'articulation du genou en gardant la même aiguille.

Vous devez éviter de porter des charges lourdes pendant un ou deux jours après l'injection. Sinon, vous devriez pouvoir reprendre vos activités habituelles après quelques jours.



Quand faut-il éviter les injections d'acide hyaluronique ?

Certaines personnes peuvent ne pas être candidates aux injections d'acide hyaluronique :

• Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent

• Les adolescents et les enfants

• les personnes souffrant d'infections bactériennes ou autres au niveau des genoux

• Les personnes ayant une allergie connue aux hyaluronates

• Les personnes ayant des réactions allergiques aux œufs et aux produits de la volaille doivent également en informer leur médecin, car certains produits à base de hyaluronate sont des gels, et les solutions sont fabriquées à partir de crêtes de coq ; elles peuvent ne pas convenir à ces patients.

De plus, si vous êtes en bonne santé mais que vous présentez les conditions suivantes, vous ne pourrez pas recevoir d'injections de hyaluronane :

Une infection du genou ou de la peau autour du genou, telle que l'hémophilie.

Des allergies spécifiques qui provoquent des saignements excessifs ou des troubles de la coagulation sanguine.

À quoi devez-vous vous attendre après les injections d'acide hyaluronique ?

Les injections d'acide hyaluronique ont des effets différents selon les personnes. L'irritation et la douleur dans vos genoux peuvent disparaître presque immédiatement ou prendre quelques semaines. Vous remarquerez rapidement que vous pouvez maintenant bouger plus librement et sans trop de douleur.

La majorité des personnes suivent un traitement anti-douleur pendant 4 à 6 mois. Les traitements sont recommandés tous les six mois selon les conseils du thérapeute, en fonction de l'étendue de votre état. De nombreux utilisateurs ont déclaré que ces traitements leur procuraient un soulagement suffisant pour qu'ils puissent retarder ou même éviter le remplacement de leurs genoux.

Ce traitement est particulièrement bénéfique pour les personnes qui ont subi une blessure douloureuse au genou, car cela augmente les risques de développer des signes précoces d'arthrose.

L'arthrose est la forme d'arthrite la plus courante.

Il s'agit d'une affection dégénérative qui se développe au fil du temps lorsque le cartilage protecteur qui amortit les os s'use. Comme il est impossible d'inverser la tendance, les symptômes peuvent être gérés par l'exercice, une alimentation saine et des médicaments. Si la première option ne fonctionne pas, les injections d'acide hyaluronique devraient être la prochaine option.

Que sont les injections d'acide hyaluronique ?

Si vous souffrez d'arthrose, vous savez à quel point il peut être difficile, certains jours, de surmonter la douleur et d'accomplir les activités courantes. L'arthrose peut toucher n'importe quelle articulation. L'arthrose des genoux est particulièrement invalidante. Les genoux supportent le poids de tout le corps. De nombreuses postures et mouvements, y compris se pencher, se tenir debout, se tourner et s'asseoir, impliquent les genoux. Environ 20 % de la population âgée de plus de 45 ans souffre d'arthrose des genoux.

La progression de cette maladie articulaire dégénérative peut entraîner une augmentation de la douleur ou une perte de mouvement qui ne répond pas aux traitements habituels. Les traitements standard comprennent les analgésiques, l'exercice, les compresses chaudes et froides, la kinésithérapie et les modifications du mode de vie. Les médecins recommandent souvent une intervention chirurgicale lorsque les traitements traditionnels ne permettent plus de faciliter les mouvements ou de soulager la douleur. D'autres traitements, notamment la chiropraxie, l'acupuncture et d'autres thérapies de médecine alternative, permettent d'améliorer les mouvements et de réduire la douleur. Les injections d'acide hyaluronique constituent un traitement prometteur de l'arthrose du genou. Bien que cette thérapie ne convienne pas à tous les patients, la recherche montre que les injections d'acide hyaluronique réduisent la douleur et la raideur chez de nombreuses personnes souffrant d'arthrose des genoux. Une clinique injection acide hyaluronique arthrose propose plusieurs options de traitement de l'arthrose, dont les injections d'acide hyaluronique.

Qu'est-ce que l'arthrose ?

L'arthrose est un trouble musculo-squelettique qui peut toucher n'importe quelle articulation du corps, mais qui affecte généralement les hanches, les genoux, la colonne vertébrale, les pieds et les mains. Les articulations sont protégées par le cartilage et le liquide synovial qui amortissent le point de rencontre des os. Le cartilage ne peut pas protéger les os s'il devient cassant, s'affaiblit ou s'érode. À mesure que le cartilage se détériore, l'espacement entre les os se réduit. Le manque de rembourrage peut affecter les os, les ligaments et d'autres tissus mous autour des articulations, provoquant des douleurs, des gonflements et des raideurs.

Des études suggèrent que l'inflammation est associée au développement de l'arthrose. Bien que l'arthrose soit souvent associée au vieillissement, elle peut également se développer lorsque les articulations sont endommagées par des mouvements répétitifs ou des blessures. En outre, une inflammation de faible intensité est fréquente chez les personnes obèses. Le surpoids peut également affecter les genoux, qui doivent supporter un poids supplémentaire.

Qu'est-ce que l'acide hyaluronique ?

Les articulations synoviales produisent et encapsulent le liquide synovial, une substance corporelle naturelle. Composé d'acide hyaluronique et d'albumine, le liquide synovial amortit et lubrifie les articulations. Ce liquide est lisse et visqueux, ce qui facilite le mouvement et protège le cartilage et les os. De nombreuses articulations, y compris les genoux, sont recouvertes de membranes synoviales.

Lorsque les articulations sont en mouvement, le liquide synovial stocké dans le cartilage est expulsé pour lubrifier et amortir les os et les tissus mous. Lorsque les articulations sont immobiles, le cartilage absorbe le liquide synovial. Lorsque le cartilage se détériore, l'organisme compense en produisant davantage de liquide synovial pour amortir l'articulation. Cela provoque souvent une augmentation de la douleur. Avec le temps, les os peuvent se détériorer, développer des éperons osseux ou changer de forme.

L'acide hyaluronique, également appelé hyaluronane, est un glycosaminoglycane produit dans les membranes cellulaires. Il est présent dans tout l'organisme, dans les tissus neuronaux, épithéliaux et conjonctifs. Il est un composant important du liquide synovial et recouvre chaque cellule du cartilage, ce qui contribue à la lubrification du cartilage et des articulations. Il contribue à la cicatrisation des plaies et à la régénération des tissus. Il absorbe et stocke les liquides, transporte les nutriments dans tout l'organisme, lubrifie les articulations et le cartilage et aide à filtrer les substances qui provoquent l'inflammation. Il joue également un rôle d'amortisseur, une fonction essentielle pour les articulations portantes telles que les genoux. L'acide hyaluronique fabriqué dans le commerce est utilisé comme médicament pour améliorer la santé des articulations. Avec l'âge, notre corps produit moins d'acide hyaluronique. La réduction de l'acide hyaluronique et la perte de cartilage contribuent à l'aggravation de l'arthrose du genou.

Comment les injections d'acide hyaluronique fonctionnent-elles ?

Les injections d'acide hyaluronique sont approuvées par l’autorité de santé publique pour traiter l'arthrose du genou. La substance est injectée directement dans l'articulation et doit être administrée par un professionnel de la santé. La structure moléculaire de l'hyaluronane lui permet de former un réseau qui améliore l'amortissement et l'élasticité autour de l'articulation. Ce réseau filtre également les grosses molécules qui provoquent l'inflammation. Il crée une barrière protectrice dans les tissus synoviaux, ce qui contribue à réduire l'inflammation et la douleur. La viscosité élevée du liquide facilite le mouvement entre le cartilage et les os.

La réduction de la douleur et de l'inflammation après des injections d'acide hyaluronique prend du temps, généralement environ quatre semaines après le premier traitement. Certains patients ressentent un soulagement de la douleur et de l'inflammation jusqu'à six mois après la première injection. Votre médecin peut vous conseiller de faire plusieurs injections pour optimiser le confort. Vous pouvez ressentir un soulagement jusqu'à trois ans après plusieurs injections.

Bien que les injections d'acide hyaluronique ne conviennent pas à tout le monde, elles soulagent de nombreuses personnes. Le traitement ne guérit pas l'arthrose du genou. Cependant, la recherche suggère que les effets lubrifiants et la réduction de la douleur peuvent stimuler les cellules qui produisent le cartilage, ralentissant ainsi la progression de la maladie.

Qui peut bénéficier des injections d'acide hyaluronique ?

Les personnes souffrant d'arthrite chronique du genou peuvent bénéficier de ces injections. Des études montrent que les injections d'acide hyaluronique peuvent retarder de plusieurs années la nécessité d'une intervention chirurgicale ou d'un remplacement du genou. La réduction de la douleur et de l'inflammation et l'augmentation de la lubrification des articulations soulagent les patients des effets désagréables de l'arthrite du genou et améliorent leur qualité de vie. De nombreux médicaments standard utilisés pour soulager la douleur, tels que les anti-inflammatoires et les stéroïdes, ne peuvent pas être utilisés pendant de longues périodes car ils peuvent entraîner des problèmes de santé supplémentaires chez les personnes âgées.

Les injections d'acide hyaluronique ont peu d'effets secondaires, ce qui les rend sûres pour la plupart des gens. Après une injection, vous pouvez ressentir une douleur ou un gonflement au point d'injection. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas recevoir d'injections. Les informations disponibles sont insuffisantes pour évaluer les effets de la substance sur le fœtus, son passage dans le lait maternel ou ses effets sur les nourrissons.

Injections d'acide hyaluronique arthrose

Les médecins injection acide hyaluronique sont autorisés à pratiquer des injections d'acide hyaluronique. On utilise Ostenil Plus, une solution de hyaluronate de sodium. Elle ne contient pas de protéines animales, ce qui réduit le risque de réaction allergique. Il s'agit d'une solution pure, formulée avec précision et créée par fermentation. On l’injecte dans l'articulation à l'aide d'un équipement d'imagerie afin de garantir un positionnement précis.

Après environ deux semaines, vous devriez constater une diminution de la douleur. Des cliniciens vous consulteront pour déterminer le nombre d'injections à effectuer et leur fréquence. Après quelques mois, les effets peuvent s'estomper. On examinera votre situation pour déterminer si des injections supplémentaires peuvent être utiles.

FAQ sur l'acide hyaluronique

L'intervention est-elle douloureuse ?

Les injections d'acide hyaluronique sont indolores et n'ont pas d'effets durables. L'injection est réalisée par un professionnel de santé qualifié. La procédure peut temporairement provoquer un gonflement à proximité du site d'injection, mais elle est clairement indolore et passe généralement inaperçue. Il n'est pas nécessaire de porter une écharpe après une injection d'acide hyaluronique, sauf si cela fait partie du plan de traitement.

Jusqu'où peut-on injecter de l'acide hyaluronique ?

L'acide hyaluronique peut être injecté sous la peau ou dans les articulations sous-jacentes afin d'obtenir des mouvements plus doux et plus fluides. Les injections doivent être réalisées dans des articulations spécifiques, en fonction de la pathologie traitée. Par exemple, les injections dans les genoux ou les coudes améliorent la mobilité et l'amplitude des mouvements (y compris la flexion et le redressement), tandis que les injections dans les hanches atténuent la douleur et augmentent la flexibilité.

Quels sont les effets secondaires des injections d'acide hyaluronique ?

La plupart des personnes ne ressentent aucun effet secondaire, mais certains risques sont associés à l'administration de médicaments injectables. Assurez-vous de discuter de ces risques potentiels avec votre professionnel de la santé avant le traitement.

Est-ce que je verrai des résultats après ma première visite ?

L'aspect le plus important de l'injection d'acide hyaluronique n'est pas le résultat mais plutôt la qualité de votre traitement initial. Il est essentiel d'avoir été évalué par un professionnel de la santé et d'être suivi par votre médecin pour obtenir des résultats optimaux.



Qu'en est-il du temps de récupération ?

Les injections d'acide hyaluronique peuvent être réalisées en 15 à 30 minutes seulement, sans aucun temps de récupération après l'injection. Il n'y a pas d'effets durables pour le patient, si ce n'est des mouvements plus fluides. Il est normal de ressentir une légère chaleur dans la zone où l'injection a été effectuée. Vous pouvez reprendre vos activités normales immédiatement après le traitement, sans période de convalescence ni précautions particulières.

À quelle fréquence dois-je consulter mon médecin ?

Les injections d'acide hyaluronique sont effectuées au moins tous les 12 mois, en fonction de l'état et de la gravité des symptômes traités. Chaque visite comprendra une série d'examens, notamment des radiographies, des échographies et éventuellement des analyses de sang. Votre médecin peut également vous demander d'arrêter de prendre certains médicaments avant de recevoir une injection d'acide hyaluronique, car ils peuvent modifier le taux d'acide hyaluronique dans votre corps.



Quel âge faut-il avoir pour recevoir une injection d'acide hyaluronique ?

L'âge d'un patient recevant une injection d' acide hyaluronique dépend du traitement et de la recommandation du professionnel médical. En moyenne, les patients ont entre 20 et 60 ans. Si vous souhaitez savoir si vous êtes un candidat aux injections d'acide hyaluronique, consultez votre médecin ou votre professionnel de santé.



Que se passe-t-il si je souhaite d'autres injections ?