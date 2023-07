Appareil dentaires, questions et réponses utiles

Autres sites intéressants à voir :

7 QUESTIONS COURANTES SUR LES ALIGNEURS TRANSPARENTS• Ces gouttières transparentes sont-elles à la hauteur de l'engouement qu'elles suscitent ?• Que doivent vraiment savoir les patients avant de commencer un traitement ?Vous avez des questions et nous avons des réponses. Voici ce que vous devez savoir sur les gouttières transparentes.1. Comment fonctionnent les gouttières transparentes ?Les gouttières transparentes comme Invisalign sont conçues pour redresser les dents au fil du temps. Ces gouttières exercent une pression sur vos dents pour les déplacer lentement dans la bonne direction. Vous recevrez votre série complète de gouttières et les remplacerez chaque semaine par une nouvelle série qui continuera à ajuster vos dents vers la position finale.La principale différence entre les gouttières et les appareils orthodontiques traditionnels est que vous pouvez retirer les gouttières. Les gouttières sont transparentes et presque totalement invisibles, mais vous pouvez toujours les retirer pour des événements importants ou pour manger. Cependant, vous voudrez porter vos gouttières le plus possible (l'utilisation recommandée est de 20 heures par jour). Plus vous portez les aligneurs, plus votre traitement est efficace et plus vos dents sont droites.2. Qui peut porter des gouttières transparentes ?La technologie des aligneurs continue de s'améliorer, ce qui signifie que plus de personnes que jamais peuvent utiliser Invisalign et d'autres marques d'aligneurs. Dans la plupart des cas, les adolescents et les adultes peuvent utiliser des gouttières pour redresser leurs dents et améliorer leur occlusion.Un Dr évaluera vos dents lors d'un rendez-vous au cabinet ou par le biais de la télédentisterie. Il déterminera ensuite si vous êtes un candidat pour les gouttières transparentes et vous fournira un plan de traitement personnalisé.3. Combien de temps dure le traitement ?Chaque patient est unique, ce qui signifie qu'il n'y a pas de durée fixe pour votre traitement. Cependant, votre orthodontiste vous donnera probablement une estimation de la durée pendant laquelle vous devrez porter vos gouttières.En moyenne, un patient porte des gouttières transparentes pendant 12 à 18 mois. Plus vous portez vos gouttières, plus elles sont efficaces. Cela signifie que vous n'aurez pas à prolonger votre traitement. Même avant la fin de votre traitement, vous pouvez commencer à remarquer que vos dents se redressent au fil des mois.4. Combien de temps pouvez-vous retirer vos aligneurs à la fois ?L'un des principaux avantages des gouttières transparentes est que vous pouvez les retirer pour des événements importants. Cependant, vous ne devez pas les retirer pendant de longues périodes ou prendre l'habitude de ne pas les porter.Vous pouvez retirer vos gouttières pour un événement important (comme une remise de diplôme ou un mariage), mais essayez de les garder si possible. Vous devez également les retirer pour manger et vous brosser les dents avant de les porter à nouveau.5. Comment nettoyer mes gouttières transparentes ?La meilleure façon de garder vos aligneurs propres est de garder votre bouche propre. Brossez-vous les dents et utilisez du fil dentaire avant de porter vos aligneurs afin que la nourriture ne s'y accumule pas. Le café, le thé et les boissons gazeuses peuvent également tacher vos gouttières et vous donner un sourire jaune.Votre orthodontiste peut vous fournir une solution de nettoyage pour vous aider à laver vos gouttières si vous les faites tomber par terre ou si elles sont sales.6. Devez-vous vous rendre à vos rendez-vous en personne ?Avec les gouttières transparentes, vous pouvez obtenir le traitement dont vous avez besoin sans avoir à vous rendre plusieurs fois chez l'orthodontiste. Un Dr travaille virtuellement avec les patients pour répondre à toutes les questions qu'ils se posent sur le processus d'alignement. Il peut travailler avec son équipe pour prendre des photos de vos dents et élaborer un plan pour les redresser.En assistant à des rendez-vous virtuels, vous pouvez redresser vos dents en interrompant le moins possible votre emploi du temps professionnel ou scolaire.7. Que se passe-t-il à la fin de mon traitement ?Vos dents veulent bouger, ce qui signifie qu'elles vont se déplacer avec le temps et éventuellement revenir à leur position initiale. Une fois le traitement terminé, votre orthodontiste vous remettra un dernier jeu de gouttières que vous porterez comme appareil de rétention lorsque vous dormirez la nuit. Ainsi, vos dents resteront droites sans que vous ayez à porter vos gouttières toute la journée.Posez vos questions sur les gouttièresIl ne s'agit là que de quelques-unes des questions les plus fréquentes concernant les gouttières transparentes. Beaucoup des patients ont leurs propres préoccupations avant de commencer à utiliser Invisalign. Avec un orthodontiste dent jaune suisse, l’ objectif est de vous mettre à l'aise avec vos plans de traitement. Il veut que vous vous sentiez en confiance et que vous preniez la meilleure décision pour vos besoins.