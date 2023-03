Soins des caries questions et réponses

Une carie est un trou dans la dent qui se développe lorsque l'émail s'use sous l'effet de l'érosion. Les caries sont causées par les bactéries présentes dans la bouche, qui vivent dans la plaque dentaire et mangent les sucres présents dans votre alimentation. Ces sucres adhèrent aux dents et durcissent pour former une substance appelée plaque dentaire. L'accumulation de la plaque provoque une augmentation de la pression à l'intérieur de la bouche, ce qui détruit l'émail des dents et crée des trous dans les dents.

Les caries peuvent survenir à tout âge, mais les enfants sont plus susceptibles que les adultes d'avoir des caries parce que leurs dents sont encore en développement et qu'ils ne se brossent pas toujours les dents ou n'utilisent pas le fil dentaire assez régulièrement pour avoir de bonnes habitudes d'hygiène bucco-dentaire.



Qu’est ce qu’une carie ?

Les bactéries responsables des caries vivent dans la plaque dentaire. La plaque dentaire est un film collant de particules alimentaires, de salive et de bactéries qui se forme constamment à la surface des dents. Si elle n'est pas éliminée par le brossage des dents et l'utilisation du fil dentaire, la plaque durcit et se transforme en tartre (calcul), qui ne peut être éliminé que par un professionnel des soins dentaires.



Comment reconnaître une carie ?

Le symptôme le plus courant d'une carie est une douleur ou une sensibilité lorsque vous mangez quelque chose de chaud ou de froid (si vous ne le faisiez pas auparavant). Cela est dû au fait que les bactéries ont commencé à attaquer la surface affaiblie de la dent. Dans certains cas, le problème est suffisamment mineur pour que vous ne remarquiez aucun symptôme jusqu'à ce qu'une obturation ou une couronne soit nécessaire. Si vous ressentez une douleur ou une sensibilité, vous devez consulter un dentiste dès que possible.

Les autres symptômes sont les suivants - Plaies dans la bouche ou la gorge - ganglions lymphatiques gonflés près de la mâchoire - Taches blanches sur les dents qui ne disparaissent pas après le brossage avec du dentifrice

- Changement de couleur ou de forme des dents - une mauvaise haleine



Traiter rapidement une carie dès son apparition

Les caries non traitées peuvent causer des dommages plus importants au fil du temps et s'étendre à d'autres parties de la bouche. Si elles ne sont pas traitées, les caries peuvent également devenir beaucoup plus graves qu'une simple carie et nécessiter un traitement de canal, voire l'extraction de la dent infectée.

Dans certains cas, un dentiste peut être en mesure de traiter votre carie avec une anesthésie minimale ou sans anesthésie, en fonction de son niveau d'expérience et de l'équipement disponible dans son cabinet - mais cela n'est pas toujours possible pour tout le monde, il est donc préférable de consulter un professionnel si vous voulez que vos problèmes dentaires soient résolus le plus rapidement possible !

Si vous avez mal aux dents, il est important de consulter votre dentiste dès que possible. Bien qu'il puisse être tentant d'essayer d'ignorer la douleur ou de la traiter soi-même avec des médicaments en vente libre, cela n'est pas recommandé car cela peut entraîner d'autres complications et davantage de douleur à l'avenir.