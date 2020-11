Agence de traduction, qu’est-ce qu’elle offre?

uels sont les différents services fournis ?

La traduction certifiée :

La traduction technique :

Comment choisir une agence de traduction ?

Il est possible que l’entreprise soit de petite taille et qu’elle se limite à la traduction seulement. Comme il est possible de trouver une entreprise de traduction qui a un nombre d’effectif important et qui propose un « package » complet, c’est-à-dire: traduction, relecture, mise en page, comme dans le cas de Protranslate qui offre ses services sur le site: https://www.protranslate.net/fr/ De plus, le domaine de la traduction est vaste et contient de nombreuses branches. Il y a des sociétés qui préfèrent ne prendre en charge que la traduction générale, mais d’autres assurent plusieurs types de traduction, comme :C’est la traduction des documents officiels, tels que : les documents d’état civil, les actes administratifs, les diplômes, etc. Elle est indispensable si on veut conserver le caractère légal de ces documents et pouvoir les utiliser dans les démarches administratives. Pour être valable, elle doit être réalisée et certifiée par un traducteur expert assermenté et agréé près de la Cour d’Appel.La traduction technique est un domaine de la traduction qui concerne les textes spécialisés dans une branche scientifique, artistique ou technique. Elle requiert de fortes compétences linguistiques, de solides connaissances dans la spécialité en question, et une grande maîtrise de la terminologie utilisée dans les langues source et cible. Le traducteur, dans ce cas, doit pouvoir conserver le sens du document original dans toutes ses nuances, et reproduire un texte identique et équivalent dans la langue de la traduction.La traduction technique englobe : la traduction juridique, financière, médicale, informatique, etc.Pour bien choisir l’agence de traduction à solliciter, il faut bien consulter les offres de plusieurs agences, et comparer entre leurs services et tarifs. Il faut aussi demander si l’agence se contente simplement de faire la traduction du document, ou elle propose un service de relecture et de révision aussi.