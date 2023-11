Agence immibilière la Chaux de Fonds comment en trouver une bonne ?

8 conseils pour trouver le meilleur agent immobilier

Voici quelques-uns des éléments à prendre en compte avant de prendre votre décision.1. Demandez des recommandationsSi vous connaissez quelqu'un qui a récemment déménagé, demandez-lui quel agent immobilier il a utilisé et ce qu'il en a pensé. Vous devriez également regarder les panneaux "À vendre" et "Vendu" près de chez vous, ils vous donneront une bonne indication des agents immobiliers qui travaillent bien dans votre région. N'oubliez pas non plus de consulter les annonces en ligne de votre région.2. Vérifiez les références du secteurTout agent immobilier auquel vous vous adressez doit être membre du collège agents immobiliers Suisse, ce qui signifie que les plaintes déposées à son encontre peuvent faire l'objet d'une enquête indépendante. En outre, de nombreux agents immobiliers sont membres d'organismes professionnels, ce qui témoigne d'un niveau plus élevé de professionnalisme et de diligence.Parmi les organismes professionnels à surveiller figurent le Guide des professionnels de l'immobilier, l'Association nationale des agents immobiliers (ANAI) et l'Institution Helvétique des géomètres agréés (IHGA).3. Se faire passer pour quelqu'un d'autrePour vous faire une idée de la manière dont un agent immobilier s'occuperait de la vente de votre logement, il est utile de lui rendre visite et de vous faire passer pour l'acheteur d'un logement similaire au vôtre. Notez leur comportement et posez-vous deux questions. Seriez-vous heureux si le bien décrit était le vôtre ? Et achèteriez-vous un bien chez eux ?4. Invitez au moins trois agents à évaluer votre bienS'il vaut la peine d'inviter au moins trois agents à vous donner une estimation, ne choisissez pas immédiatement celui qui vous donne le chiffre le plus élevé. La surévaluation pourrait être un stratagème pour gagner votre confiance, et cela pourrait également signifier que votre maison prend beaucoup plus de temps à vendre. Vous courez également le risque de voir le prix demandé réduit au fil du temps si votre logement ne se vend pas au niveau d'évaluation le plus élevé.Outre le prix, vous devez prendre en compte les facteurs suivants avant de faire votre choix :a) L'agent immobilier se chargera-t-il de toutes les visites ou devrez-vous faire visiter votre maison aux acheteurs potentiels ?b) Comment votre propriété sera-t-elle annoncée ? Par exemple, sera-t-il publié dans les éditions imprimées et numériques de votre journal local et sur des sites web immobiliers ?c) L'agent immobilier préparera-t-il des supports marketing tels que des plans et des visites en ligne ? Les photographies utilisées sont-elles professionnelles et de qualité ?d) Combien d'acheteurs potentiels de votre logement l'agent immobilier a-t-il en portefeuille ?5. Choisissez entre une agence unique et une agence multiple, puis marchandez.L'agence unique consiste à confier à un seul agent le droit exclusif de vendre votre bien immobilier pendant une période déterminée. Si votre bien est vendu par un autre agent au cours de cette période, vous devrez payer des honoraires à l'agent exclusif, ainsi qu'à l'agent qui l'a effectivement vendu. En règle générale, les honoraires d'un agent unique varient entre 1 % et 2,5 % du prix de vente, avec une période d'engagement pouvant aller jusqu'à huit semaines.Dans le cas d'une agence multiple, plusieurs agents auront votre bien en portefeuille et l'agence retenue percevra les honoraires, qui se situent généralement entre 2,5 % et 3,5 % du prix de vente. L'agence unique est moins chère, mais le filet n'est pas aussi large et les chances d'une vente rapide sont moindres. L'agence multiple coûte plus cher, mais elle permet à votre bien d'être mieux connu, ce qui augmente les chances d'une vente rapide.Quel que soit votre choix, c'est le moment de marchander. Si un agent est plus cher que les autres, essayez de faire baisser son prix.6. Devriez-vous envisager de recourir à des agents immobiliers en ligne ?Un agent immobilier en ligne peut être une option moins onéreuse, bien qu'il y ait des différences en termes de frais et de services offerts. Les honoraires sont généralement payés d'avance, plutôt qu'au moment de la vente de votre bien, et l'agence peut facturer l'organisation des visites et la participation à celles-ci.7. Lisez les conditions générales de l'accordAssurez-vous que vous êtes satisfait de tous les petits caractères avant de signer quoi que ce soit, et n'hésitez pas à poser des questions. Vérifiez si le contrat est assorti d'une date limite, ce qui vous permettrait de vous retirer ou d'apporter des modifications si vous n'êtes pas satisfait. Vérifiez également s'il y a des frais cachés, par exemple pour les photographies et la mise en place de panneaux "à vendre".8. Examinez les performances de votre agentAprès quelques semaines dans le cas d'une agence multiple, ou vers la fin de la période d'engagement dans le cas d'une agence individuelle, vous devez évaluer les performances de votre agent immobilier.• Combien de visites avez-vous eues ?• Par qui ?• Comment se sont-elles déroulées ?• L'agent a-t-il commercialisé le bien et travaillé avec autant d'ardeur que vous l'espériez ?• ….Si vous n'avez pas eu de visites, ou si vous en avez eu mais qu'aucune offre n'a été faite, demandez à votre agent immobilier de vous faire part de ses commentaires. Il se peut que le prix de votre bien soit trop élevé ou qu'une partie de votre maison ait besoin d'être rafraîchie.