Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Amériques Bernie Sanders remporte la primaire du New Hampshire Le fiasco de l'Iowa ne s'est pas reproduit cette fois dans le New Hampshire, le mode de scrutin étant très différent. Selon 91,3% des bulletins dépouillés Bernie Sanders remporte la primaire avec 25,7% des suffrages, face à un Pete Buttigieg qui a pris toute sa place de candidat du centre - article et traduction Nico Maury



Les premiers résultats (91,,0% des décomptes) sont très positifs pour le candidat socialiste Bernie Sanders.



Le leader de la gauche étasunienne remporte 73.470 suffrages (25,9%) et s'impose dans tous les comté clef de l'état à commencer par ceux où se situent les principales villes comme Manchester (31,1%), Nashua (27,5%), Concorde (26,6%), Dover (31,7%).



Pete Buttigieg confirme lors de ce scrutin qu'il est le candidat du centre et de l'establishment démocrate. Avec 24,4% il parvient à écraser l'autre centriste, Joe Biden (8,4%).



La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar, remporte la troisième place avec 19,8% des suffrages. Parmi les autres candidats en lice (et les plus influents) Elisabeth Warren recueille 9,3% des voix et Joe Biden 8,4%.



24 délégué.e.s sont à distribuer, Bernie Sanders en remporte 9, Pete Buttigieg 9 et Amy Klobuchar 6.

Au niveau de l'électorat démocrate, voilà comment se répartissent les suffrages :



La majorité des démocrates sont des femmes (58%) et elles placent Pete Buttigieg en tête avec 26% des voix. Amy Klobuchar est soutenue par 23% des électrices et Bernie Sanders 22%. Du côté des hommes c'est Bernie Sanders qui arrive en tête (31%) suivi de Pete Buttigieg (22%).



Chez les 18-29 ans (14% de l'électorat), Bernie Sanders remporte 51% des voix. Chez les 30-44 ans (23% de l'électorat) il remporte 31% des voix. Il décroche dans les tranches d'âge supérieures (45-64 ans -> 19% et plus de 65 ans -> 14%) au profit des candidats centristes.



Comme en Iowa, Bernie Sanders a le soutien des électeurs sans diplômes du supérieur (30%) là où les plus diplômés ont placé Amy Klobuchar en tête (26%).



Dans l'électorat, 21% se disent "très libéraux" (très à gauche) et 48% ont voté pour Bernie Sanders et 19% pour Elisabeth Warren. Chez les libéraux (à gauche) Bernie Sanders est à égalité avec Buttigieg (21%) et enfin chez les "modérés & conservateurs" Pete Buttigieg (27%) et Amy Klobuchar (26%) sont en tête.



Dans le New Hampshire le principal sujet est centré autour de la santé (37% des soutiens démocrates) et c'est Bernie Sanders qui est le plus soutenu (31%). Sur le changement climatique (25% de l'électorat) c'est Pete Buttigieg qui s'impose avec 30% des soutiens.



Sur la situation de l'assurance maladie, 60% de l'électorat démocrate veut en finir avec la situation existante et 39% soutiennent les idées de Bernie Sanders. 34% des répondants trouvent le système satisfaisant et naturellement ils placent Buttigieg et Klobuchar en tête (31% et 27%).



Les pauvres et les travailleurs-travailleuses votent à gauche, les riches au centre



Parmi les revenus, on note que la classe ouvrière (27% des votants et revenus inférieurs à 50.000 USD) placent Bernie Sanders en tête avec 38% des soutiens très loin devant le centriste Pete Buttigieg (22%).



Dans la "middle class" (entre 50,000 et 99.000 USD) qui représente 33% des votant.e.s Bernie Sanders est aussi en tête avec 31% des soutiens.



Chez les plus aisé.e.s (revenus supérieurs à 100.000 USD et 40% de l'électorat) c'est Pete Buttigieg qui est en tête (34%) et Amy Klobuchar (20%).



Nicolas Maury















Flashback : < > Bernie Sanders remporte la primaire du New Hampshire Le 11 février 1990, Nelson Mandela était libéré Angoulême BD 2020: Ch. Blain reprend Blueberry de Moebius