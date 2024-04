Quoi faire pour les yeux en médecine esthétique ?

Blépharoplastie

Effets : Correction structurelle : La blépharoplastie est particulièrement efficace pour éliminer l'excès de peau et de graisse autour des yeux. Elle peut corriger les paupières tombantes et les poches sous les yeux qui donnent un air fatigué ou vieilli.

Résultats durables : Les résultats d'une blépharoplastie peuvent durer plusieurs années, ce qui en fait une solution à long terme pour le rajeunissement du regard.

Technique :

Intervention chirurgicale : La blépharoplastie implique une intervention chirurgicale où des incisions sont faites dans les plis naturels des paupières pour minimiser la visibilité des cicatrices. Le chirurgien enlève ou repositionne ensuite la graisse et excise l'excès de peau.

Indications : Patients avec un relâchement significatif : Idéal pour les patients présentant un excès de peau et de graisse qui ne peut être traité efficacement avec des méthodes non invasives.

Injections d'Acide Hyaluronique

Effets : Volume et hydratation : L'acide hyaluronique est utilisé pour ajouter du volume et hydrater la peau, ce qui peut réduire l'apparence des cernes creux sous les yeux et minimiser les fines lignes.

Résultats immédiats mais temporaires : Les effets sont visibles immédiatement après le traitement mais durent généralement de 6 à 18 mois, nécessitant des traitements répétés pour maintenir les résultats.

Technique :

Procédure non chirurgicale : Les injections d'acide hyaluronique sont administrées avec de fines aiguilles ou des canules directement dans les zones cibles autour des yeux. La procédure est relativement rapide et peut être effectuée en consultation externe. Indications :Patients avec des problèmes mineurs de volume : Convient mieux aux patients qui ne présentent pas de surplus significatif de peau mais qui ont des dépressions ou des ridules autour des yeux.

Lifting du Sourcil

Effets :Amélioration de la position des sourcils : Le lifting du sourcil rehausse la position des sourcils, ce qui peut ouvrir le regard et donner une apparence plus jeune et plus alerte.

Réduction des rides du front : En repositionnant les sourcils, cette procédure peut également lisser certaines des rides horizontales du front.

Technique : Procédure chirurgicale ou non chirurgicale : Le lifting des sourcils peut être réalisé de manière chirurgicale avec des incisions cachées dans le cuir chevelu, ou non chirurgicale avec des fils tenseurs ou des injections de produits comme le Botox.

Indications : Patients avec des sourcils affaissés : Idéal pour les personnes dont les sourcils tombants contribuent à une apparence fatiguée ou vieillie, ou qui ont un front lourd et ridé.

Chaque procédure cible des aspects différents du vieillissement autour des yeux et offre des bénéfices spécifiques. La blépharoplastie est la plus complète pour éliminer les excès de peau et de graisse, les injections d'acide hyaluronique sont idéales pour le rajeunissement superficiel et le lifting du sourcil est optimal pour repositionner les sourcils et lisser le front. Le choix entre ces options dépendra de l'analyse individuelle des besoins du patient, de ses attentes esthétiques et des recommandations de spécialistes qualifiés en chirurgie plastique ou dermatologie esthétique.