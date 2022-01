Boris Johnson annonce la fin de l’essentiel des restrictions mises en place en Angleterre

C’est ce qu’il faut retenir du projet de Boris Johnson. Le premier ministre envisage une levée des mesures de restrictions sanitaires à partir du 27 de ce mois de Janvier 2022. Ainsi donc, les Anglais ne seront plus obligés de porter un masque, de travailler à la maison, d’avoir un pass sanitaire etc. L’accès aux espaces publics et aux rassemblements redevient officiellement libre. La bonne nouvelle est tombée ce 19 Janvier 2022.



Pour Boris Johnson, c’est une évidence que le coronavirus est en train de passer à l’étape endémique. Il ne faut plus rester dans une position assez contraignante dans la bataille. On peut commencer par changer de méthode de riposte. C’est le moment de faire des recommandations et de donner des conseils aux populations au lieu de continuer à les contraindre. Les contaminés ne seront plus contraints à l’isolement dans les prochains jours.

C’est une autre manière de combattre le Covid-19 avec moins de stress et de mécontentement. Cela fera certainement du bien à plusieurs secteurs économiques mais il faut être prudent.