Comment améliorer l'image de soi ? "Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement." - Eleanor Roosevelt



L'image de soi : Une force puissante dans votre vie L'image que vous avez de vous-même est l'idée que vous vous faites de vous-même. Si vous deviez projeter une image de vous-même comme dans le film Matrix, à quoi ressembleriez-vous ? Qui seriez-vous ? L'opinion que nous avons de nous-mêmes est cruciale pour notre bien-être mental, émotionnel et physique. Elle influe directement sur notre confiance et notre estime de soi, ainsi que sur la manière dont nous interagissons avec les gens et vivons notre vie. Pourquoi une image saine de soi est cruciale pour le bonheur Plus de stabilité émotionnelle. Lorsque vous vous aimez, vous n'essayez plus autant de plaire aux autres. Votre confiance en vous ne sera pas aussi étroitement liée à l'opinion des autres, qui peut varier d'un jour à l'autre. Vous serez autonome et moins dans le besoin. La vie devient plus facile. La recherche constante de la perfection est une tâche difficile. Une image de soi saine vous empêche de vous faire du mal à la moindre erreur. Vous apprenez à vous pardonner et cessez de viser une norme impossible à atteindre. Avec une telle attitude, vous devenez plus détendu face à la vie, ce qui réduit votre stress intérieur. De meilleures relations. Lorsque nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, nous projetons notre mécontentement d'une manière qui affecte négativement nos relations. Nous sommes dans le besoin, exigeants et devenons les rois et les reines du drame. Une meilleure image de soi vous rendra plus généreux dans vos relations et les gens graviteront naturellement autour de vous. Plus de réalisations. Si vous croyez en vous, vous n'aurez pas peur des nouvelles expériences et des nouveaux défis. Parce que vous vous engagez dans des activités qui favorisent la croissance et le développement personnel, vos chances de réussite augmentent également. Vous accomplissez et réalisez plus de choses qu'une personne qui doute de ses propres capacités. Évitez de vous saboter. Il est vrai que nous sommes notre pire ennemi. Personne ne peut nous faire du mal plus rapidement et plus efficacement que nous-mêmes. En développant une image de soi saine, vous aurez le sentiment de mériter les bonnes choses de la vie. Vous accepterez mieux les bénédictions lorsqu'elles se présenteront et poursuivrez les choses qui vous rendent heureux. Lorsque nous avons une mauvaise image de nous-mêmes, nous ne pensons pas que nous le méritons et nous sabotons notre bonheur de manière subtile. Comment l'image de soi se développe-t-elle ? L'image de soi est la somme de toutes les idées que vous vous faites sur les points suivants : • Le type de personne que vous pensez être • Ce à quoi vous pensez ressembler physiquement • Votre interprétation de la façon dont les autres vous perçoivent • Ce que vous êtes par rapport aux autres A quel point vous pensez que les autres vous apprécient Elle diffère de l'estime de soi, mais elles sont étroitement liées, comme la mère et l'enfant. L'estime de soi est la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. L'image de soi est la façon dont vous vous voyez et dont vous pensez que les autres vous voient. Il s'agit plutôt d'une perception, qui n'est pas toujours étayée par des faits. Néanmoins, que votre opinion soit réelle ou déformée, si vous avez une mauvaise image de vous-même, il s'ensuivra que vous aurez une faible estime de soi. A quel point vous vous appréciez Ce qui est amusant avec l'image de soi, c'est qu'elle n'est pas toujours exacte. Elle est souvent différente de la façon dont les autres nous voient. En effet, la perception que nous avons de nous-mêmes est façonnée par nos expériences, nos pensées et nos croyances uniques. Nous nous percevons de manière positive ou négative, en fonction de notre niveau d'estime de soi. Pour une vie plus heureuse, il est essentiel d'apprendre à améliorer l'image que nous avons de nous-mêmes. Rien n'est plus important que l'image que l'on a de soi. C'est ce qui motive toutes nos pensées et nos actions. Il est également essentiel de se connaître et de connaître sa personnalité. Découvrez donc les différentes dimensions de votre personnalité. Moyens pratiques de renforcer l'image de soi Alors, comment changer la façon dont nous nous percevons, de négative à positive ? • Pouvons-nous désapprendre ce que nous pensons avoir appris au fil des ans ? • Pouvons-nous changer l'opinion que nous avons de nous-mêmes ? Les étapes pratiques suivantes peuvent vous aider à renforcer votre image de soi. Il s'agit d'un processus, ne vous attendez pas à des résultats instantanés. Cependant, le simple fait d'être conscient de la façon dont vous vous percevez est déjà un pas dans la bonne direction. Cessez d'être perfectionniste. Acceptez que rien n'est parfait dans la vie. Des erreurs seront commises et cela fait partie de la croissance. Lorsque vous faites une erreur, acceptez-la et tirez-en les leçons. Il faut faire preuve d'humilité et croire que l'on fera mieux la prochaine fois. Contrôlez vos pensées. Nous avons ce critique intérieur dans notre tête que nous prenons parfois trop au sérieux. Il nous souffle des pensées constructives ou destructrices. Écoutez votre critique intérieur, mais prenez ses opinions avec un grain de sel. Ne croyez pas tout de suite à son jugement. Lorsque vous entendez des pensées destructrices faire boule de neige, dites STOP et orientez vos pensées vers une voie productive. Évaluez-vous honnêtement. Il se peut que vous soyez confronté à un refus de votre part. Il est difficile pour les gens d'accepter objectivement leurs faiblesses et leurs lacunes. Mais si vous apprenez à vous voir tel que vous êtes, vous verrez qu'à côté des aspects négatifs, vous avez des traits positifs et aimables qui peuvent être développés et mis en valeur. L'image que nous avons de nous-mêmes se détériore lorsque nous nous concentrons sur les aspects négatifs et que nous ne parvenons pas à apprécier la totalité de ce que nous sommes.



