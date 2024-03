Comment se passe un mandat de vente Immobilière en Suisse

1. Choix du mandataire

Un mandat de vente immobilière en Suisse est un accord contractuel entre un propriétaire de bien immobilier (le mandant) et un professionnel de l'immobilier (le mandataire, souvent une agence immobilière), par lequel le propriétaire autorise le professionnel à vendre son bien selon des termes et conditions définis. Voici les étapes détaillées de ce processus :Le propriétaire sélectionne un agent immobilier ou une agence. Ce choix peut se baser sur divers critères tels que l'expérience de l'agent dans la région, sa connaissance du marché local, les services proposés, ou encore les recommandations.L'agent immobilier procède à une estimation de la valeur du bien en se basant sur plusieurs facteurs : situation géographique, état du bien, superficie, marché immobilier local, etc. Cette estimation permet de fixer un prix de vente réaliste.Le mandat de vente est formalisé par un contrat écrit qui précise les obligations du mandant et du mandataire, le prix de vente souhaité, la commission de l'agence, la durée du mandat, et toute autre condition spécifique. En Suisse, deux types de mandat sont courants : le mandat simple (où le propriétaire peut confier la vente à plusieurs agences ou vendre par lui-même) et le mandat exclusif (l'agence a l'exclusivité de la vente).L'agent peut conseiller le propriétaire sur d'éventuelles rénovations ou mises en valeur (home staging) pour rendre le bien plus attractif.L'agence met en œuvre une stratégie de marketing pour promouvoir le bien, incluant annonces en ligne, réseaux sociaux, brochures, et éventuellement des journées portes ouvertes.L'agent organise les visites pour les acheteurs potentiels et mène les négociations en tenant compte des intérêts du vendeur.Lorsqu'un acheteur est intéressé, il soumet une offre d'achat. L'agent aide à évaluer l'offre et à mener les négociations jusqu'à l'acceptation de l'offre par le vendeur.Une fois l'offre acceptée, un contrat de vente est rédigé, souvent par un notaire, qui inclut tous les détails de la transaction. Le contrat est ensuite signé par les deux parties.La vente est finalisée par la signature d'un acte authentique devant notaire. Le transfert de propriété est enregistré dans le registre foncier, et les clés sont remises à l'acheteur.Après la conclusion de la vente, l'agence immobilière reçoit sa commission, généralement un pourcentage du prix de vente, comme convenu dans le mandat de vente.Tout au long de ce processus, l'agent immobilier joue un rôle de conseiller, de médiateur et de négociateur, en veillant à protéger les intérêts du vendeur et à faciliter la transaction de manière professionnelle et efficace.