Conseils pour louer une voiture en Suisse

Choisir la bonne voiture de location est plus facile que vous ne le pensez, surtout si vous savez quelles questions poser. Voici quelques éléments à prendre en compte lors de la location d'une voiture :



Qu’est ce qui différencie un conducteur principal et un conducteur secondaire ?



Le conducteur principal est la personne qui a signé le contrat de location. Le conducteur secondaire est la personne qui conduira le véhicule. Dans la plupart des cas, il s'agit de vous, mais il peut également s'agir d'un ami ou d'un membre de la famille qui a été autorisé par le locataire principal à conduire sa voiture.



Quelles sont les responsabilités du conducteur principal ?

Vous êtes responsable de toutes les infractions au code de la route commises pendant la période de location (même si quelqu'un d'autre conduisait). Si vous êtes impliqué dans un accident alors que vous conduisez la voiture d'une autre personne sans son autorisation préalable (c'est-à-dire sans avoir obtenu l'autorisation écrite des deux parties), cette personne peut vous poursuivre en justice pour obtenir réparation. Vous devez toujours vous informer sur les lois locales concernant la couverture d'assurance avant de louer un véhicule afin de ne pas avoir de surprise en cas de problème plus tard !



Comment fonctionne les Infractions au code de la route avec une voiture de location ?



L'assurance des véhicules de location est-elle obligatoire ?

Dans certains pays, vous êtes légalement tenu d'avoir une police d'assurance qui couvre les frais de réparation ou de remplacement de votre voiture en cas d'accident ou de vol. Toutefois, ce n'est pas le cas partout ; certains pays n'exigent qu'une assurance responsabilité civile (le montant minimum). Si vous ne savez pas si votre pays exige une couverture complète, demandez à la société de location de voitures avant de réserver. Outre le fait de savoir s'ils proposent des polices d'assurance complète et combien elles coûtent, il est également judicieux de vérifier s'il existe des restrictions quant au type de véhicules pouvant être conduits par des conducteurs secondaires dans leur flotte - certaines sociétés peuvent autoriser les SUV tandis que d'autres insistent sur le fait que seules les berlines sont autorisées !

Pourquoi toujours utiliser le service de comparaison de location de voitures ?

Les services de comparaison de location de voitures sont un excellent moyen de trouver les meilleures offres de location de voitures. Ces services vous permettent de comparer les prix et les caractéristiques de différentes sociétés de location, afin de trouver la meilleure offre pour vos besoins.



Connaître ses vrais besoins pour faire des économies

Vous pouvez économiser de l'argent si vous savez ce que vous devez demander à votre société de location de voitures.

• Un service de comparaison de location de voitures peut vous aider à trouver la meilleure offre.

• Vous pouvez économiser de l'argent si vous savez quoi demander à votre société de location de voitures.

• Les infractions au code de la route coûtent cher dans les voitures de location, alors soyez prudent !

• L'assurance des voitures de location n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée par la plupart des grandes sociétés de cartes de crédit et des compagnies d'assurance, ainsi que par la majorité des sociétés de location de voitures elles-mêmes, de sorte qu'il n'y a vraiment aucune raison de s'en passer... à moins que vous ne fassiez partie des 1 % qui pensent qu'ils n'en auront jamais besoin.