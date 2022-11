Convalescence et récupération après augmentation mammaire

Examinons maintenant la liste des "interdictions" à respecter après une opération d'augmentation mammaire :

après une augmentation mammaire, ne dormez pas sur le ventre, mais sur le dos, avec un ou deux oreillers, en trouvant une position confortable qui maintient votre torse légèrement surélevé. évitez les activités qui vous fatiguent ; si vous ne laissez pas votre corps se reposer, vous retarderez votre rétablissement et les suites opératoires seront plus longues ! évitez les activités qui vous font sentir chaud et transpirer, ne vous exposez pas au soleil et évitez absolument les saunas et les solariums. essayez d'activer vos muscles pectoraux le moins possible. Essayez de garder vos coudes près de vos hanches : cette position limitera beaucoup de vos mouvements, ce qui vous fera prendre conscience immédiatement des activités que vous ne devez pas faire. après une augmentation mammaire, pas de flexion ni de levage de poids ! N'oubliez jamais de prendre les médicaments qui vous sont prescrits et ne les arrêtez pas de votre propre initiative. Ne pas prendre d'AINS ou d'aspirine, et en général aucun autre médicament qui pourrait affecter le déroulement de l'intervention, sans nous consulter au préalable

C'est une question que tous les patients me posent, et à laquelle je souhaite répondre en détail dans cet article. La première chose à préciser est que par "convalescence", je n'entends pas les deux ou trois premiers jours qui suivent une augmentation mammaire . Pour que le déroulement postopératoire soit optimal, afin de ne pas compromettre inutilement votre santé et le résultat esthétique de l'opération, il est utile de modifier légèrement vos habitudes pendant au moins trois semaines. Il est juste et normal que vous vous sentiez heureux et euphorique après une opération aussi longtemps désirée, que vous ayez hâte de reprendre une vie active dès que possible, car après seulement quelques jours vous vous sentez déjà bien. En réalité, il a été prouvé qu'une attitude prudente au cours des premières semaines accélère l'évolution postopératoire et évite la plupart des petits incidents. Pour donner un exemple simple : vous pouvez être une patiente jeune, en bonne santé et sportive, qui n'a aucun problème de cicatrisation, mais au moment où vous décidez d'entraîner vos jambes à la salle de sport en pensant que cela n'a rien à voir avec l'augmentation mammaire, vous allez inévitablement augmenter votre rythme cardiaque et/ou votre pression sanguine, avec des effets potentiellement négatifs sur le temps de récupération.