Covid-19: Angleterre 48000 morts attribuées au corona virus

La pandémie du covid-19 a commencé à se propager au Royaume-Uni fin du mois de janvier 2020. Six mois plus tard, les autorités sanitaires ont recensé qu'il avait plus de 280000 cas confirmés dont plus de 39000 décès confirmés.

Au total, il y'a eu 48813 décès dont le certificat de décès mentionnant covid-19 au 22 mai. Le plus grand nombre de décès était les les personnes de plus de 60 ans.

Beaucoup d'infections sont survenues dans les maisons de santé. La pandémie a saturé les systèmes hospitaliers et a affaibli les capacités de soin. Parmi ces décès, plus de 9000 morts sont intervenus dans les maisons de retraite anglaises et galloises. Accusé d'avoir négligé ces établissements, le gouvernement a annoncé tout dernièrement qu'il allait tester tous les résidents aussi que tous leurs employés.

L'Angleterre reste le pays du Royaume-Uni avec le taux de mortalité par habitant le plus élevé enregistré alors que l'Irlande du nord a le plus faible taux de mortalité par habitant. Selon l'ONS, les décès au Royaume-Uni enregistrés au cours de la semaine finissant le 10 avril étaient 75℅ supérieurs à la normale en Angleterre et au Pays de Galles, le niveau le plus élevé depuis plus de 20 ans.

Nick stripe, responsable de Événements de la vie à l'Office des statistiques nationales, à déclaré que le chiffre était "sans précédent".

Le nombre de décès au Royaume-Uni est passé d'un niveau inférieur à la moyenne à long terme, à bien plus supérieur à leur niveau en raison de cette pandémie du corona virus. Des chiffres distincts publiés aujourd'hui ont montré que le nombre de décès du covid-19 a dépassé 48000 morts ce qui est plus élevé que le décompte officiel donné par le ministère de la santé.

Les autorités sanitaires comptaient que des victimes testées positives pour le virus tandis que les organismes statistiques qui analysaient les données en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles et en Irlande du nord incluent tous des décès suspectées dans les comptages hebdomadaires. Mais d'autres suggèrent que le nombre de décès causé par le corona virus est de plus de 6000 morts si l'on tient compte des excès excessif.

L'autre phénomène que les autorités sanitaires tentent de comprendre est la disparité entre les communautés. Vient ensuite une publication sur une étude qui met en évidence une surreprésentation des populations venant des minorités ethniques chez les victimes du covid-19. Le risque de mourir du corona virus est plus élevé par exemple pour les gens qui originaire du Bengladesh que pour la population Blanche.

Le ministère de la santé Matt Hancock a affirmé << il reste du travail à faire pour comprendre ce qui conduit à de telles disparités, mais nous sommes absolument déterminés à trouver des moyens pour combler le fossé >>.

Malgré une diminution du nombre de morts Covid-19 ,le Royaume-Uni est loin de dire qu'il a connu le plus dur par rapport aux autres pays d'Europe comme l'Allemagne et la France qui sont en plein phase de deconfinement.