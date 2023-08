Crash mystérieux en Russie : La fin de l'énigmatique Evgeniy Prigozhin, chef du groupe Wagner

Connu comme "l'homme mort qui marche" par certains observateurs, Prigozhin avait déjà été dénoncé par le président Poutine pour sa trahison et ses menaces contre l'establishment de la défense russe. Cependant, malgré un accord qui lui permettait de rester en liberté, beaucoup s'interrogeaient sur le fait que Poutine pourrait chercher à se venger. La mort présumée de Prigozhin, si elle est confirmée, risque de soulever des questions et des controverses.



L'avion impliqué dans le crash était un Embraer Legacy portant le numéro de série RA-02795. Il était enregistré au nom d'Autolex Transport, associé à Evgeny Prigozhin. Ses enregistrements de vol, désormais partiellement inaccessibles via FlightRadar24, révèlent plusieurs voyages à destination et en provenance de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Il a également été photographié en Biélorussie, où le groupe Wagner serait basé.



Cette tragédie, qui a coûté la vie à dix personnes dont Prigozhin et Dmitri Outkine, co-fondateur de Wagner, a été saluée par le groupe comme le résultat des "actions de traîtres à la Russie." Le monde attend avec impatience plus d'informations, car cette histoire complexe continue de se dérouler, avec ses implications profondes pour la Russie, ses relations internationales et l'énigmatique figure de Prigozhin.