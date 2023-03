Crisalix pour la simulation de l'augmentation mammaire

Comment fonctionne le simulateur ?

Quels sont les logiciels utilisés ?

Dois-je avoir un type d'implant particulier ?

Qui fait la démonstration du simulateur et comment ?

Puis-je me procurer ma propre imprimante 3D pour fabriquer moi-même les modèles de seins personnalisés ?

L'utilisation de la simulation 3D pour créer des modèles de seins avant l'intervention chirurgicale est plus efficace que les méthodes traditionnelles en 2D.

La révolution numérique est en marche, et elle change notre façon de penser. Il est désormais possible de simuler presque tout avant que cela ne se produise.Le simulateur vous permet de voir à quoi ressemblera votre nouveau sein.Il vous permet d'essayer différentes tailles et formes d'implants. Il vous permet également d'essayer différentes positions du mamelon, différents emplacements d'incision et d'autres facteurs susceptibles d'affecter l'aspect final de vos seins après l'opération.Le logiciel s'appelle crisalix. Il est basé sur l'informatique en nuage et est disponible gratuitement.Crisalix fonctionne avec n'importe quel implant, vous pouvez donc l'utiliser pour simuler les résultats de n'importe quelle procédure d'augmentation mammaire. Il n'est pas limité à une marque ou à un type d'implant spécifique, il peut donc être utilisé pour simuler le résultat de votre choix.Le simulateur peut être présenté par un chirurgien ou une infirmière. Ils utiliseront un iPad pour faire la démonstration du logiciel, qui peut être téléchargé gratuitement sur l'Apple Store. L'imprimante 3D est également nécessaire, mais vous pouvez utiliser la vôtre si vous souhaitez économiser de l'argent sur ce poste.Oui, vous pouvez vous procurer votre propre imprimante 3D pour fabriquer les modèles vous-même.Le coût d'une imprimante 3D varie en fonction du modèle et de la marque que vous choisissez. Mais en général, une imprimante de milieu de gamme coûte entre 1000 et 2000 USD. L'avantage d'avoir votre propre imprimante 3D est que vous pouvez fabriquer autant de modèles de seins personnalisés que nécessaire pour les besoins de vos clients sans avoir à attendre le temps de production de Crisalix (environ 2 semaines). L'inconvénient d'avoir sa propre imprimante 3D est qu'elle prend plus de place dans votre bureau et nécessite des contrôles de maintenance tous les quelques mois environ, en fonction de la fréquence d'utilisation par les membres du personnel, afin qu'elle ne tombe pas en panne lorsqu'ils travaillent régulièrement avec elle pendant des périodes plus longues que les heures habituelles par jour/les jours de congé du week-end, etc.La simulation 3D est un moyen plus efficace de créer des modèles de seins avant l'intervention chirurgicale. Elle permet aux médecins de mieux visualiser l'aspect des seins d'une patiente après l'augmentation et de s'assurer qu'ils choisissent des implants de la bonne taille pour chaque patiente.Outre les modèles 3D, nous utilisons également des imprimantes 3D pour produire des prototypes de haute qualité du résultat final que les patientes peuvent tenir dans leurs mains ou essayer comme un soutien-gorge avant l'intervention.Le simulateur d'augmentation mammaire en 3D est un excellent moyen de se faire une idée plus précise de l'aspect de vos nouveaux seins avant de passer sous le bistouri. Il peut également vous aider à décider si la chirurgie vous convient, ce qui en fait une excellente option pour toutes celles qui envisagent cette procédure ou qui sont simplement curieuses de savoir ce que cela donnerait si elles avaient de plus gros seins !A lire pour aller plus loin : https://lespetitesjoiesdelavieparisienne.com/simulation-3d-crisalix-paris/