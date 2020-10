Cristiano Ronaldo, testé positif au Covid-19

Le coronavirus vient de bousculer l'agenda de l'international portugais Crisitano Ronaldo. La nouvelle a été annoncée par la Fédération portugaise ce mardi 13 octobre dans l'après-midi. L'instance a expliqué que c'est la raison pour laquelle l'entraînement de l'équipe a été retardé. L'attaquant de la Juventus est infecté mais il est asymptomatique.



Outre le capitaine de la Seleçao, plus aucun joueur n'a été testé positif. Bien évidemment, Cristiano Ronaldo a été écarté du reste des joueurs de la sélection. Il a quitté le rassemblement et été placé en quarantaine. Avant lui, c'était le défenseur de Lille José Fonte et le gardien de but de Lyon Anthony Lopes qui ont quitté le rassemblement en raison du Covid-19.



Notons que CR7 avait quitté l'Italie, la semaine dernière, pour rejoindre la sélection nationale sans l'accord des autorités sanitaires de l'Italie. S'il a disputé la rencontre avec les Bleus dimanche dernier, il est obligé de louper d'importants matches qui se profilent à l'horizon. Il s'agit en effet, d'une nouvelle qui lui met le moral à zéro alors qu'il s'apprêtait activement avec ses coéquipiers à faire face à la Suède ce mercredi (20h45) à Lisbonne dans le cadre de la Ligue des nations.



Pour ses fans qui ne manquent pas d'exprimer leur désarroi sur la toile, cette maladie risque d'impacter fortement les perfomances de Crisitano Ronaldo cette saison. Son rival argentin Lionel Messi à l'opportunité de prendre largement le pas sur lui, selon les internautes amateurs de football. L'inquiétude majeure de ses fans est de savoir s'il sera en forme pour opposer le FC Barcelone dans la phase des poules de la ligue des champions.