Mauro Martelli Boxe

Entraînement régulier : Pour améliorer vos compétences en boxe anglaise, il est essentiel d'entraîner régulièrement. Essayez d'aller à l'entraînement au moins deux fois par semaine, et privilégiez des sessions courtes mais intenses.

Répétition et technique : La répétition est la clé pour améliorer votre technique en boxe anglaise. Assurez-vous de répéter les mouvements techniques tels que les coups de poing, les uppercuts, les crochets, etc.

Conditionnement physique : La condition physique est également importante pour progresser en boxe anglaise. Assurez-vous de faire de l'exercice cardio régulièrement, ainsi que des entraînements de renforcement musculaire pour améliorer votre force, votre endurance et votre souplesse.

Travaillez votre défense : La défense est aussi importante que l'attaque en boxe anglaise. Assurez-vous de travailler votre garde (protection) et apprenez à esquiver, paraître et bouger rapidement pour éviter les attaques adverse.

Apprenez à lire vos adversaires : Pour progresser en boxe anglaise, il est essentiel d'apprendre à lire vos adversaires et à anticiper leurs mouvements. Étudiez leur style de combat, leurs forces et leurs faiblesses, et apprenez à adapter votre stratégie en conséquence.