Des experts réclament des mesures urgentes en Allemagne

Ce mardi, les autorités à divers niveaux vont se rencontrer pour décider au plus vite de comment faire face à la situation. Les présidents de régions et le gouvernement se rencontreront selon plusieurs médias. Il est possible que les effectifs des regroupements soient revus à la baisse dans les prochains jours. A l’intérieur comme à l’extérieur les effectifs autorisés jusque-là ne seront plus pareils. Actuellement, le variant ne fait exception à aucune catégorie de personne. Il monte en puissance et risque de détruire l’économie du pays.



Pour le moment, le ministre de la santé pense qu’il ne sera pas question de retourner à un confinement. Avant ou après les fêtes de fin d’année, Karl Lauterbach n’envisage pas de confinement.