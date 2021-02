Deux journalistes bélarussiens condamnées pour avoir couvert une manifestation

Le tribunal de Minsk, la capitale biélorusse, a condamné Katsiaryna Andreyeva et Daria Chultsova de la chaîne de télévision Belsat à deux ans de prison. Elles ont été arrêtées en novembre alors qu'elles couvraient en direct une manifestation à Minsk et accusées d'"organisation d'actions violant grossièrement l'ordre public", accusations qu'elles ont niées.



L'ambassade des États-Unis en Biélorussie a demandé leur libération et exhorte les autorités biélorusses à cesser de poursuivre les journalistes pour avoir fait leur travail.



Le Bélarus a été secoué par des protestations après que les résultats officiels de l'élection présidentielle du 9 août ont confié au président Alexandre Loukachenko un sixième mandat par un glissement de terrain. L'opposition et certains travailleurs électoraux ont déclaré que l'élection était truquée.



Les autorités de ce pays d'Europe de l'Est ont réagi en prenant des mesures sévères contre les manifestations, dont la plus importante a attiré jusqu'à 200 000 personnes. Selon les défenseurs des droits de l'homme, plus de 30 000 personnes ont été détenues depuis le début des manifestations et des milliers ont été brutalement battues.