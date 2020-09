Drame: elle tue son enfant parce qu'il a renversé sa nourriture

Un acte ignoble qui a plongé les habitants du quartier dans la stupeur. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Bè De Souza, dans les environs de la Clinique Autel d’Elie. La coupable a beaucoup d’antécédents qui la désignent comme une mauvaise mère car elle a été réprimandée à de nombreuses reprises par les voisins pour avoir enfermé ses enfants seuls dans leur chambre jusque tard la nuit. Selon les propres témoignages de la femme qui a commis le crime, elle a acheté du « Kom », une nourriture prisée par les habitants togolais que son enfant de 1 an a renversée. Mécontente, elle a battu l’enfant jusqu’à ce qu’il meure.



Se rendant compte de la gravité de la situation, elle a attendu la nuit pour jeter le corps de l’enfant dans une fosse septique. Ce sont les enfants du quartier qui ont découvert le corps sans vie du bébé trois jours après. Toute l’affaire a été éclaircie par le frère de la victime qui avait suivi la scène du meurtre à l’insu de sa mère. Mère de quatre enfants, elle aurait vendu l'un d'eux aux Ibos, selon les rumeurs. C’est l’hôpital de Bè qui a déterminé les causes de la mort et accompagné des forces de l’ordre au domicile de la meurtrière pour son arrestation. Le corps de l’enfant a été déposé à la morgue et la meurtrière présumée se trouve dans les mains de la police au commissariat du 3ème arrondissement.



Les faits commis contre de jeunes enfants défraient la chronique sur tous les continents. Ils semblent d'autant plus injustifiables que les victimes sont sans défenses. C'est encore pire lorsque le coupable est un des parents. On se souvient de la maman aux bébés congelés en France, d'un père de famille au bébé défenestré pendant la retransmission télévisée d'un match de foot aux États-Unis.