Égypte: Le mouvement #MeToo relancé par un viol collectif

Les mis en causes sont très puissants, précise la directrice de l'ONG féminine Eid Wa7da, une ONG qui combat le harcèlement et les violences sexuelles.

Une avocate activiste, qui préfère rester dans l'anonymat, affirme que les violeurs sont très bien connectés et que leurs pères sont entre autres des marchands d'armes, parlementaire, propriétaire d'une université et une école, ils ont des actifs dans l'industrie de l'acier et dans le monde du football. Toujours cette dernière, il s'agit de personnes connues, des amis d'amis. Elle affirme ne pas mentionner de noms, car ils menacent la vie des gens. Elle soutient que c'est d'ailleurs la preuve qu'ils sont coupables.