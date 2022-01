Emmanuel Macron devant le parlement européen : le résumé

Un discours répondant au défi actuel de l’UE : Ne pas se laisser dominer par les autres. Macron appelle à plus de détermination pour une Union Européenne plus forte. Il appel chaque acteur à divers niveaux à montrer plus d’audace pour atteindre cet objectif. Pour le Président français, et depuis peu président du Conseil de l’Union Européenne, il n’est pas question de dépendre des autres. Les autres ne sont rien d’autre que les puissances mondiales qui se battent chacune de son côté pour avoir son mot à dire dans la gestion de la planète.

Strasbourg sera marqué pour toujours de cet évènement qui a connu la présence des parlementaires européens. La date du mercredi 19 janvier 2022 entre ainsi dans l’histoire de l’UE et celle de Macron.