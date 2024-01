Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Commerces et services Endres Immobilier la Chaux-de-Fonds

Le monde immobilier est parfois compliqué et il y a des subtilité un peu par région en Suisse. Bien connaître la région est de plus en plus fondamental surtout sur un canton comme Neuchâtel.







L'achat d'une maison est certainement une étape difficile : il y a des efforts financiers et temporels à faire, l'investissement doit être planifié et la peur (ou la possibilité) de faire une erreur est toujours au coin de la rue.



L'achat d'un bien immobilier requiert la plus grande prudence. En effet, l'examen d'une maison, qui pourrait devenir la vôtre pour la vie, impose un certain nombre de considérations importantes. Vais-je acheter la bonne maison ? Et si elle ne me convient pas ?

Et si je me sens mal à l'aise ? Aura-t-elle les bons espaces, bien organisés ?

Est-elle lumineuse, spacieuse comme je l'aime ?

Suis-je obligé de meubler ou puis-je varier ? La cuisine est-elle confortable ?

Et la salle de bain, peut-on obtenir une salle de bain supplémentaire ?

Quelle est la meilleure orientation ? Telles sont les principales questions qui sont posées à l'architecte par les personnes qui s'apprêtent à acheter une maison et qui sont également à la recherche de conseils sur les vérifications à effectuer avant l'achat. Achat d'une maison : les conseils de l'architecte Dans ce billet, vous trouverez une liste des principales erreurs que vous pouvez commettre lors de l'achat d'une maison et mes conseils en tant qu'architecte d'intérieur et d'habitation expérimenté. Les erreurs que vous pouvez commettre sont principalement d'ordre économique et/ou liées à l'état de la propriété. Une évaluation minutieuse permet d'éviter ces deux types d'erreurs. En plus du prix du bien, il faut tenir compte des frais annexes qui représentent environ 10 % du total et qui comprennent les taxes, les frais d'agence (s'il y en a) et les frais de notaire. Erreurs d'évaluation Quelques données



Les Suisses ont tendance à préférer la propriété à la location et l'immobilier représente 75% des actifs investis par les ménages dans notre pays. 79 % de la population est déjà propriétaire et deux tiers des millennials (c'est-à-dire les personnes nées entre 1981 et 1996) ne veulent pas vivre dans leur propre maison. Les Allemands ont un héritage culturel différent et vivent presque exclusivement en location. Acheter une maison pas à pas Conseils pour l'achat d'une maison, étape par étape : Première étape : bien choisir son logement : Le prix n'est pas le seul élément à prendre en compte. Il existe de nombreux facteurs déterminants dans le choix, au premier rang desquels la lumière, l'état général de l'appartement et du bien dans son ensemble, l'emplacement et le bruit. Par rapport à la valeur de la maison, donnée par ses caractéristiques et les prix pratiqués dans le quartier, certains éléments peuvent faire baisser le prix : l'absence de balcons, l'absence d'ascenseur, la situation en demi sous-sol ou au rez-de-chaussée, l'absence de plusieurs salles de bains. Il est toujours bon de se faire une première idée de la zone dans laquelle se situe le bien, de le comparer avec d'autres propositions similaires trouvées dans les agences immobilières et de faire un premier tour d'horizon de toutes les offres, afin de ne pas perdre sa vie à visiter des maisons. Avant une éventuelle négociation avec le propriétaire, il est toujours nécessaire de voir la maison en personne, car on peut y saisir beaucoup plus de détails que ceux qui se cachent derrière les photos. Les variables à prendre en compte sont les suivantes : l'état général du bien et son ancienneté

l'existence éventuelle de travaux, de rénovations et/ou d'entretien

les installations (leur ancienneté et leur conformité)

l'habitabilité et les raccordements à l'électricité, au gaz et à l'eau

si la maison est chaude/froide, sombre/lumineuse, bruyante

si l'emplacement est avantageux et s'il y a des places de parking

s'il y a des transports publics et/ou des magasins à proximité (pharmacies, marché, fruits)

l'existence d'un jardin ou d'un espace vert à entretenir.

Faites bien vos comptes avant d'acheter une maison N'oubliez pas les frais annexes



Lors de l'achat d'un logement, les taxes à payer changent si la personne qui nous vend le bien est un promoteur ou un particulier. Les taxes à payer, selon le cas, sont la TVA, la taxe d'enregistrement, le droit de timbre et la taxe hypothécaire.



Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans cet article, qui mérite à lui seul un billet séparé.



Bien choisir entre une maison individuelle et un appartement en copropriété



N'oubliez pas qu'être propriétaire d'une maison dans un immeuble en copropriété implique de payer des charges de copropriété tous les mois et d'autres frais supplémentaires qui peuvent augmenter considérablement la facture.

Les maisons doivent être entretenues, sans parler des dépenses communes (façade, antenne, ascenseur, etc.) et du coût de la verdure s'il y a un jardin.



De plus, dans le cas d'une maison individuelle, les dépenses ne sont pas fixées mensuellement, mais peuvent être encore plus élevées car elles ne sont pas réparties entre les copropriétaires. D'un côté, cela semble pratique, mais d'un autre côté, en cas de panne ou de dommage, les coûts sont entièrement supportés par le propriétaire.

Apprendre à gérer les échéances trop longues Au-delà de 25 ans d'hypothèque, il ne vaut pas la peine d'acheter : en calculant tous les intérêts, la maison devient trop chère. La Banque conseille que la part de l'hypothèque, ajoutée au reste des dettes (mensualités de la voiture, prêts personnels), ne dépasse pas 35 à 40 % des revenus du titulaire de l'hypothèque.



Aujourd'hui, le monde du travail est devenu plus inconstant. Les emplois fixes et les contrats à durée indéterminée n'offrent souvent aucune garantie de maintien effectif dans l'emploi. Faites bien vos calculs, en vous laissant une marge qui vous permette de vivre confortablement en cas d'événement x. Essayez de négocier le prix Soyez prêt à marchander l'achat et à faire une contre-offre, mais toujours en étant sûr de vos comptes.

Si votre budget est de 600000 CHF, par exemple, n'en démordez pas.

Si ce n'est pas suffisant, ce n'est pas la maison qu'il vous faut.

Il est inutile de s'engager dans des dettes et des emprunts au-dessus de ses moyens. Ne vous précipitez pas Les prix de l'immobilier dans certaines zones ne sont pas toujours les mêmes. Ils peuvent augmenter ou diminuer selon les périodes.



Réfléchissez donc bien à votre achat. Si vous n'avez pas de besoins urgents en matière de logement, attendez la meilleure opportunité ou déménagez dans des zones moins chères.



Il est conseillé de visiter au moins trois ou quatre biens avant d'acheter, afin de savoir si le prix correspond à la valeur du marché ou s'il est surévalué. Avez-vous pensé à l'ameublement ? Si vous prévoyez un budget pour l'achat d'une maison, n'oubliez pas de mettre de l'argent de côté pour la meubler.

Un meuble peut coûter très cher et il y a des choses (comme la cuisine, les appareils électroménagers, le lit) dont vous ne pouvez pas vous passer.

Évaluez soigneusement ces dépenses afin qu'elles ne constituent pas une charge trop lourde. Rénovation sans problème Si la maison a besoin d'être rénovée, essayez d'en estimer le coût avant de l'acheter.



Une rénovation peut faire exploser le budget si elle n'est pas accompagnée d'un plan préliminaire.



Obtenir un devis de l'entreprise sans disposer d'un plan ou d'un calcul métrique de ce qui va être fait concrètement est très risqué car le devis peut être trop simplifié par rapport à l'ampleur réelle des travaux.



Vous pourriez également être intéressé par la rubrique "Comment construire une maison en bois : de la planification à la construction".

S'il n'y a pas d'agence



Les agents immobiliers ont l'habitude des négociations. Ils sauront vous conseiller sur les meilleures démarches à effectuer pour acheter la maison qui vous convient, en offrant des remises substantielles aux vendeurs.

S'il n'y a pas d'agence immobilière, cherchez à dialoguer avec le propriétaire à plusieurs reprises, en essayant de le convaincre de baisser le prix. Assurez-vous qu'il s'agit d'une personne digne de confiance afin d'éviter les escroqueries. Quelles sont les hypothèques ? Une vérification importante, que le notaire effectue généralement avant l'achat de la maison, concerne la situation hypothécaire. L'achat d'une maison louée, une fois les vérifications nécessaires effectuées, peut s'avérer être une bonne affaire, car la présence d'un locataire peut faire baisser la valeur du bien jusqu'à 30 %. Fissures dans les murs Examinez les murs et inspectez le plafond à la recherche de fissures, qui peuvent être le symptôme d'une instabilité ou d'un affaissement du sol : selon sa gravité, ce type de problème peut être très coûteux à résoudre.



Les fissures dans les structures porteuses sont évidemment celles qui méritent le plus d'attention. Elles dépendent de diverses actions externes ou internes et chacune d'entre elles entraîne une manifestation visuelle différente.

une manifestation visuelle différente : Fissures dues à des actions imputables à des charges trop élevées sur la structure.

Fissures et lézardes dues à la détérioration causée par des matériaux de mauvaise qualité.

Blessures dues à l'affaissement du sol de fondation.

Détérioration structurelle due à la corrosion des armatures métalliques internes des poutres, des colonnes et des planchers.

Blessures dues à la dilatation thermique par le feu.

Fissures dans les structures dues au retrait ou à l'expansion des matériaux de construction.

Absorption différentielle d'humidité avec les cycles de gel-dégel.

Fissures dues à des actions sismiques anciennes ou récentes. Répartition de l'espace Y a-t-il suffisamment de pièces ? Devrez-vous ajouter de l'espace pour vos biens ? Voir le potentiel est une chose, mais trouver le temps et le budget pour transformer une maison est une autre histoire malgré que les entreprises de rénovation soient nombreuses à la Chaux-de-Fonds !



Attention à l'exposition



Examinez attentivement l'exposition pour voir si l'intérieur est chaud ou froid. Dans un canton comme Neuchâtel ou une ville comme la Chaux-de-Fonds c'est important !

Y a-t-il beaucoup de lumière naturelle ? Qu'en est-il de l'air ? Comment circule-t-il ?

Ne sous-estimez pas non plus l'importance de la vue depuis la maison : si vous avez un grand bâtiment gris devant vous, vous ne pouvez pas espérer voir le coucher du soleil. Humidité et moisissures Vérifiez qu'il n'y a pas de traces d'eau et de taches, ou que la peinture n'a pas été endommagée par l'humidité : cela peut indiquer la présence d'un problème de ventilation. Si la maison se trouve au dernier étage d'un immeuble, ouvrez les portes et les placards pour détecter d'éventuelles odeurs, de l'humidité et des moisissures cachées. Courant et système électrique Si les interrupteurs et les prises ne sont pas en bon état, il se peut que le système électrique soit obsolète et doive être remplacé rapidement.



Si vous achetez une maison ancienne qui doit être entièrement rénovée et réaménagée, dans 90 % des cas, c'est l'ensemble du système électrique qui doit être remplacé.



C'est surtout dans les bâtiments anciens qu'il est nécessaire de refaire l'installation électrique ou d'intervenir sur certains éléments pour la remettre à niveau. Parfois, l'humidité et l'usure rendent même des systèmes relativement récents complètement dangereux et peu fiables.



Système d'eau et pression de l'eau



Ouvrez les robinets de la cuisine, de la salle de bains et de la buanderie et vérifiez la pression et la couleur de l'eau, ainsi que les canalisations. Si la maison est isolée, peut-être dans un centre ville, vérifiez qu'il y a un réservoir de stockage d'eau à l'extérieur pour les cas où la pression est considérablement réduite. Sinon, vous risquez de manquer d'eau le soir ou pendant les étés les plus chauds. Vérifiez également le système de chauffage : la chaudière fonctionne-t-elle, est-elle en bon état ? Quels sont les radiateurs ? Le système de chauffage a-t-il été entretenu au fil des ans ? Climatisation Il est facile de savoir si un logement a besoin d'être climatisé : il suffit de le visiter en été ou de regarder l'extérieur des appartements voisins.

Si vous voyez plusieurs moteurs de climatisation, vous en avez certainement besoin.

S'il y a déjà une installation, vérifiez qu'elle fonctionne et qu'elle n'est pas trop ancienne. Nuisibles et vers à bois Un bruit sourd provenant du bois des poutres ou des lames de parquet peut être le signe d'une infestation de vers à bois.Attention, même si la maison est située à la campagne ou si elle dispose d'un grand jardin. Les fourmis, les cafards, les souris et les serpents ne sont pas des créatures inhabituelles dans les maisons isolées ou dans les zones très vertes. L'intimité Avoir le regard de ses voisins sur sa maison n'est pas la meilleure chose qui soit, même si ce problème peut être contourné grâce à des barrières, des clôtures et de hauts murs de plantes.

Par ailleurs, si vous jouez de la batterie chez vous, ne cherchez pas un appartement en copropriété : les plaintes des voisins seraient à l'ordre du jour.



