Espagne: 5ème nuit de protestation pour un rappeur emprisonné

Les organisateurs ont appelé à des manifestations à Madrid et à Barcelone, où des affrontements avec la police, des dégâts matériels et des pillages ont eu lieu les nuits précédentes.



Environ 80 personnes ont été arrêtées, dont quatre vendredi soir, et plus de 100 personnes ont été blessées depuis que le rappeur Pablo Hasél a été arrêté mardi dans la ville de Lleida, au nord-est de l'Espagne, et emmené pour commencer à purger une peine de 9 mois de prison.



Le désordre semble être venu d'un groupe marginal de personnes principalement jeunes qui ont constitué une petite partie des milliers de participants qui se sont joints aux marches pour soutenir Hasél et pour s'opposer aux lois espagnoles utilisées pour le poursuivre.

La police en Catalogne, la région entourant Barcelone, a signalé au moins trois attaques de la foule contre des postes de police. Des émeutiers se sont introduits par effraction dans des bureaux de banque du centre-ville de Barcelone, ont brûlé des conteneurs à ordures et ont pillé des magasins d'articles de sport dans la nuit de vendredi à dimanche.