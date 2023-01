Espagne : un mort lors d’une attaque armée dans une église, piste terroriste envisagée

On en est pas encore à cette conclusion même si cette piste n’est pas exclue pour le moment. Selon le ministère de l’intérieur espagnol, il n’est pas possible de préciser la nature de l’attaque pour le moment. La précision disponible pour l’heure est la maîtrise de l’assaillant qui actuellement est en garde à vue pour certainement répondre de ses actes plus tard devant un juge. L’enquête en cours présume des faits de terrorisme sans confirmation pour le moment.

La solidarité ne s’est pas fait attendre dans la région puisque tous les habitants d’Algésiras sont ce Jeudi en journée de deuil. Il est prévu un rassemblement ayant pour but la condamnation de cette attaque contre deux églises. Une double attaque ayant coûté la vie à un des leurs ne pouvait passer inaperçu. En réalité l’assaillant s’est pris d’abord au prêtre qu’il a blessé dans l’église de San Isidro d’Algésiras avant de se rendre à l’église Nuestra Señora de la Palma où il tue le sacristain. Cette rapidité dans les actions se justifie par la proximité des deux églises situées à quelques minutes à pied l’une de l’autre.