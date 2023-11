Estimation appartement conseils et astuces Neuchâtel

Conseils en matière d'efficacité énergétique : 6 étapes pour des maisons plus économes en énergie

La première étape pour améliorer l'efficacité énergétique de votre maison consiste à identifier les zones, les dispositifs ou les appareils qui consomment le plus d'énergie.Un système de surveillance peut vous aider à suivre la consommation d'énergie de votre famille, en affichant la quantité d'énergie consommée par chaque appareil ou dispositif - et les coûts associés. Les nouveaux modèles peuvent se connecter à votre réseau Wi-Fi pour transmettre les données énergétiques à des appareils connectés au cloud.Certains proposent également des applications qui permettent de surveiller la consommation d'énergie de votre maison directement sur votre appareil mobile. L'accès à ces données peut vous aider à déterminer comment des changements de comportement, tels que l'extinction d'un ordinateur ou la réduction de la climatisation, peuvent vous aider à réduire vos coûts chaque mois. Les magasins d'électronique proposent plusieurs options dans une fourchette de 100 à 200 Francs Suisse .Les appareils branchés au mur continuent de consommer de petites quantités d'électricité même lorsqu'ils sont éteints. Les multiprises "intelligentes" ont une double fonction : Elles vous permettent de brancher davantage d'appareils tout en coupant l'excédent d'énergie qu'ils consomment lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les multiprises intelligentes s'éteignent en fonction d'une minuterie, d'un détecteur de présence ou lorsqu'un appareil "maître", tel qu'un ordinateur, est éteint.Les thermostats programmables réduisent automatiquement la climatisation ou le chauffage en fonction d'un calendrier préétabli. Vous pouvez régler les températures pour le jour et la nuit, et même pour des jours spécifiques de la semaine. Selon le ministère de l'énergie, ces appareils peuvent vous faire économiser jusqu'à 10 % sur le chauffage et la climatisation, soit jusqu'à 180 CHF par an en frais d'énergie.Un ménage moyen consacre 5 % de son budget énergétique à l'éclairage. Un moyen simple d'économiser et d'améliorer l'efficacité énergétique de votre maison consiste à remplacer les ampoules à incandescence classiques par des ampoules à incandescence halogènes, des ampoules fluocompactes ou des ampoules à LED. Le ministère de l'énergie suggère de remplacer les cinq appareils d'éclairage ou ampoules les plus fréquemment utilisés par des modèles ayant obtenu le label ENERGY STAR, ce qui vous permettra d'économiser jusqu'à 75 Francs Suisse par an. Vous pouvez également opter pour des ampoules de plus faible puissance - 30 watts au lieu de 100, par exemple. Pour l'éclairage extérieur, pensez aux lampes à énergie solaire, qui se rechargent pendant la journée et éclairent la nuit.La production d'eau chaude représente 13 % de la consommation d'énergie de la plupart des ménages. Contrairement aux modèles conventionnels, les nouveaux chauffe-eau et les chauffe-eau améliorés équipés de pompes à haut rendement peuvent réduire la quantité d'électricité utilisée pour chauffer l'eau de 50 % ou plus. Ces pompes fonctionnent en aspirant la chaleur de l'air, ce qui permet de réduire la consommation de carburant et les émissions de carbone tout en économisant de l'argent.La douche ne consomme pas seulement une quantité importante d'eau – 240 litres par jour pour une famille moyenne, selon l'Agence de protection de l'environnement - mais aussi de l'énergie, car l'eau est chauffée et pompée jusqu'à la pomme de douche. Les pommes de douche à haut rendement dotées du label WaterSense, qui fournissent un débit d'eau plus faible, peuvent contribuer à réduire la consommation d'eau et d'énergie. L'APE estime qu'une famille moyenne pourrait économiser 12000 litres d'eau et 370 kilowattheures d'électricité chaque année, soit suffisamment pour alimenter une maison pendant 13 jours.Source : https://endres.maison/estimation-immobilier/appartement/