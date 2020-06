Europe: L'alerte coronavirus au Royaume-Uni passe du niveau 4 au niveau 3

Ce vendredi, le gouvernement en particulier les responsables sanitaires ont publié que le niveau d'alerte au coronavirus a baissé d'un cran, en passant de 4 à 3 sur une échelle de 1 à 5.

Le Joint Biosecurity Centre, composé de quatre médecins chefs d'Angleterre, d'Irlande du Nord, d'Ecosse et du pays de Galles, les plus hauts conseillers sanitaires du gouvernement, statue sur la décroissance du nombre de cas par jour en affirmant que : << Nous observons une diminution régulière des cas dans les quatre nations britanniques et la tendance se poursuit >>.

<< Cela ne signifie pas que la pandémie est terminée. Le virus continue de circuler et il y aura probablement des foyers localisés >> indique-t-il pour encourager au respect des mesures barrières de lutte contre la pandémie.

Suite à cet annonce du Joint Biosecurity Centre, les quatre médecins ont demandé de déclasser le pays du niveau 4 qui est considéré comme une circulation et une transmission très élevée du virus au niveau 3 qui représente l'existence et la circulation du virus. Les mesures barrières doivent donc être respectées pour éviter une nouvelle hausse du nombre de cas.