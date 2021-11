Europe : WhatsApp met à jour ses conditions d’utilisation

On pouvait dire que ce changement n’est pas venu librement. C’est la résultante d’une contrainte. En effet, la commission chargée de la protection des données qui couvre l’espace européen a fait des injonctions à WhatsApp dans le passé. Ladite injonction avait rapport avec le manque de clarté de WhatsApp dans le traitement des données des abonnés. Face à une sanction allant jusqu’à 225 millions d’Euros, cette entreprise avait reçu injonction de revoir ses manières au plus tard ce 22 Novembre.



