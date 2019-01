Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Europe Europe: l'ingrédient secret des élections Pour une fois, tous les Européens vont voter en même temps : du 23 au 26 mai prochain, un premier signe, sinon d'union, au moins d'uniformité entre tous les citoyens des pays membres. Pour autant, on est encore loin d'une union qui, à l'international, positionnerait l'Europe comme une entité politique où tous parlent d'une même voix.



C'est que la gigantesque machinerie bureaucratique et politique européenne occulte l'Europe des citoyens, celle à laquelle ils aspirent et qui les réuniraient dans un même objectif : partager et mutualiser leurs diversités.

Évidemment, s'engager dans une telle voie conduirait, à plus ou moins long terme, à la disparition des États au profit des Régions. Qu'y gagnerions-nous ? D'autres que moi le savent. A mon point de vue, cela nous donnerait une chance d'éviter les totalitarismes (politiques, médiatiques, informatiques...) qui nous guettent depuis une bonne dizaine d'années.



Dernier événement alarmant, le refus britannique du backstop «Ce "backstop" transforme l’Irlande du Nord en « territoire douanier unique », dans lequel la libre circulation des marchandises permise par l’UE restera en vigueur. Il évite toute taxe douanière ou quota entre le Royaume-Uni et l’UE (pour les biens industriels et agricoles seulement), mais n’oblige pas Londres à suivre l’évolution des normes réglementaires décidée par Bruxelles. Cette union douanière bloquerait cependant toute signature de traités de libre-échange sur les biens entre le Royaume-Uni et d’autres instances que l’UE – cela pour éviter que des produits de pays tiers bénéficient d’un accès privilégié, via l’Irlande du Nord, au marché européen.» Source : Le Monde, édition internationale, article mis en ligne ce jour 30 janvier.



Cependant, les citoyens européens continuent d'être majoritairement pour plus d'Europe On dit d’un plat qu’il est fade lorsqu’il manque de goût. Voire lorsque rien ne laisse à penser qu’il pourrait être bon. L’Europe, si elle était un plat, serait doucement colorée. Avec une odeur mystérieuse encore jamais sentie, mais qui fait frémir de plaisir. Une fois mise en bouche, vous vous apercevez que c’est terriblement fade. Tragédie culinaire. Mais voilà, l’Europe n’est pas une simple assiette. C’est un buffet. Certes, il demeure aussi imparfait. Cependant, la diversité de ses goûts nous rend plus gloutons que jamais. Les chefs cuistots voulant le meilleur pour leurs ogres affamés ne tarderont pas à se mettre d’accord sur l’ingrédient secret à incorporer au buffet... Pour enfin donner la hauteur que méritent les couleurs qu’il porte et le composent. Source: EditoWeb MagaZine article mis en ligne le 18/10/2012







Mais de quel ingrédient secret s'agit-il ? Une remarque d'Edouard Glissant apporte une réponse J’appelle « poétique » une intuition, une divination du monde qui nous aide à définir nos tracés politiques. Selon moi, tous les systèmes organisés de pensée, qu’ils soient politiques ou religieux, ont failli à établir ces tracés. Non seulement il nous faut inventer désormais un autre langage, mais il nous faut avant tout constater que l’être humain se retrouve seul en face des problèmes. Que lui reste-t-il alors, sinon d’avoir une intuition de ce qu’est le monde pour prendre une position qui s’accorde au mouvement du monde ?







Et d'ajouter: J’ai toujours été frappé, lors de mes voyages dans le Finistère, au bout du bout du monde, par le fait qu’il faut toujours faire effort pour imaginer qu’il y a aussi de la vie de l’autre côté. L’idée de la falaise nous renvoie ainsi à l’idée de frontière. Non pas comme une muraille, mais comme un passage, le passage d’une saveur à une autre saveur. La frontière est une limite entre deux saveurs à découvrir, un possible à franchir pour aller plus loin. Elle ne peut être conçue comme un enfermement, elle établit des solidarités entre des réalités différentes, et cette idée nouvelle des frontières nous permet de combattre celle des murs. (Édouard Glissant, poète, philosophe et romancier français 1928 - 2011) Source : Chantiers de culture, article mis en ligne le 21/02/2014



Un ingrédient secret, partager et mutualiser leurs diversités, établir des solidarités entre des réalités différentes : COOL



