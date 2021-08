Exilé en Allemagne, un ancien ministre afghan est désormais livreur à vélo

Selon les statistiques de l’Office fédéral de l’immigration, les demandes d’asile allemandes ont augmenté de plus de 130 % depuis que l’armée américaine a annoncé son retrait et que les talibans ont pris le relais. La Maison Blanche a annoncé jeudi que depuis le 14 août, plus de 100 000 personnes ont été évacuées d’Afghanistan, dont 1 100 ont été évacuées de Belgique. La famille de Sayed Sadaat est rentrée chez elle dans l’espoir de le rejoindre.

L’ancien ministre à double nationalité aurait pu choisir le Royaume-Uni, mais s’est tourné vers l’Allemagne car il pariait sur de meilleures perspectives économiques pour les secteurs des télécommunications et de l’informatique.



Selon les données de l’Office fédéral de l’immigration et des réfugiés, le nombre d’Afghans demandeurs d’asile en Allemagne a augmenté de plus de 130 % depuis le début de cette année alors que l’armée américaine est sur le point de se retirer.



Mais même avec ses antécédents, il est difficile pour Sadate de trouver un emploi en Allemagne qui correspond à son expérience. Sadaat, détenteur d’un diplôme en informatique et télécommunications, espère gagner un emploi dans un secteur connexe. Mais il ne parle pas allemand et ses chances sont minces.