Faire une soirée d'entreprise parfaite, conseils de Daniel Juillerat

Comment organiser un événement d'entreprise parfait

Établissez votre liste d'invités et votre budget

Choisissez un thème

Priorité à la nourriture et aux boissons

Créer un calendrier

Dans cette optique, voici comment planifier l'événement d'entreprise parfait...Fixer un objectif...Quelle que soit la taille de votre entreprise ou de votre liste d'invités, il est important de définir dès le départ l'objectif que vous souhaitez atteindre grâce à votre événement. En ayant un objectif clair à l'esprit, vous serez plus à même de prendre des décisions qui vous permettront de réussir et d'atteindre vos objectifs. Demandez-vous si vous organisez un événement pour renforcer l'esprit d'équipe, pour remercier les membres de votre équipe qui travaillent dur ou pour renforcer votre image de marque et gagner de nouveaux clients.Les personnes que vous inviterez auront une grande influence sur le type d'événement que vous organiserez. Avant de commencer à planifier les détails, établissez votre liste d'invités. Réfléchissez à la question de savoir s'il s'agit de cadres supérieurs, de partenaires commerciaux, de votre équipe générale ou de clients existants ou potentiels. Une fois que vous savez qui vous invitez et combien, vous pouvez fixer un budget. N'oubliez pas d'être réaliste et de tenir compte des chiffres et du type d'événement que vous organisez lorsqu'il s'agit de déterminer le montant que vous souhaitez dépenser.Il ne s'agit pas nécessairement de choisir un thème comme pour une fête d'anniversaire d'enfant, mais les événements qui ont un thème ou un format donnent l'impression d'être beaucoup plus professionnels et se déroulent beaucoup mieux.Concentrez-vous sur la création d'une expérience mémorable, avec des opportunités et des expériences que vos participants n'ont peut-être jamais vues ou faites auparavant. Réfléchissez à la possibilité d'inviter des conférenciers issus de votre secteur d'activité ou d'organiser un cours de préparation de cocktails dans le cadre d'un exercice de consolidation d'équipe. Vous pouvez aussi engager un groupe de musique, des voitures dodger et des cabines photo amusantes - les options sont presque infinies. Faites quelque chose dont les gens se souviendront et dont ils parleront longtemps après l'événement, afin d'avoir le plus grand impact possible.Si les divertissements sont très importants, la qualité de la nourriture et des boissons est cruciale pour la réussite d'un événement d'entreprise. Que votre événement dure quelques heures ou toute la journée, les invités s'attendront à trouver quelque chose à manger et à boire.Simplifiez les choses en engageant une équipe de restauration et un bar mobile pour événement d'entreprise. Chez un professionnel organisation fête, ils sont spécialisés dans les événements d'entreprise, qu'il s'agisse de fêtes du personnel, d'événements de renforcement de l'esprit d'équipe, de lancements de produits ou autres. Adaptables et expérimentés, ils peuvent ajouter une touche ludique à votre événement de team building ou rehausser votre fête haut de gamme grâce à un bar à cocktails entièrement approvisionné et tenu par des mixologistes professionnels.Veillez à ce que tout se passe bien en établissant un calendrier clair et bien pensé. Si vous n'êtes pas en mesure de suivre le déroulement de la journée, engagez quelqu'un ou confiez la tâche à une personne expérimentée qui veillera à ce que tout le monde soit là où il faut et à l'heure.Une fois les éléments clés en place, le reste devrait suivre. Concentrez-vous d'abord sur les grandes décisions, puis planifiez les moindres détails pour que votre événement atteigne un niveau supérieur.Ils seront fiers d'avoir joué un rôle important dans une grande variété d'événements d'entreprise et ils peuvent vous aider à créer une expérience inoubliable et réussie.Vous êtes prêt à commencer à planifier votre soirée d'entreprise ? Découvrez comment en 1 clic l'expertise de Daniel Juillerat animateur professionnel