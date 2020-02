Festival BD Angoulême: une expo insolite au Bar du Minage

Nous avons fait le tour de la ville en suivant bien les remparts, y compris ceux qui ne mesurent que quelques dizaines de centimètres de hauteur. Rien à faire, même les parkings souterrains que j’exècre, sont pleins. Beaucoup de passants, quelques uns ont des BD qu’ils serrent contre leur cœur, sans doute pour se protéger du froid. Mais non, s’exclame Sylvie, c’est parce qu’ils aiment leur BD.

Ce qui attire mon regard, c’est un bonhomme presque aussi vieux que moi, au couvre-chef improbable et d’un autre temps. C’était quoi ce truc? De la paille? Voilà qu’il s’adresse à moi, ce chapeau, ou tout au moins son porteur. Il dit « bonjour, mon lapin, ne tourne pas en rond, va là où ils ne vont pas ». Je réponds « merci, mon loulou ». On se sourit et Sylvie prend la direction de la prison. Elle a tourné, viré, fait des demi-tours puis nous voilà sur une placette avec suffisamment d’espace pour se garer. Bon. Après tout, on va fouiller le reste à pied.