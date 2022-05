Google Maps: un pas de géant grâce à l’I.A.

Revue de presse :

<< Par exemple, il existe déjà la recherche visuelle avec Google Lens. Pointer son smartphone vers un insecte, une fleur ou un vêtement suffit pour que l'intelligence artificielle se charge de l'identifier. >>

<< Cela peut rappeler ce qu’Apple propose avec son application Plans et la vue 3D, mais le système de Google semble plus abouti. … Avec la vue immersive de Google Maps, les utilisateurs auront un aperçu en 3D. Le système combine des vues pittoresques d’une ville et de ses points de repère, des suggestions d’endroits à connaître ou à visiter … . Vous pouvez même voir des vues alternatives de certaines zones, par exemple la nuit, par mauvais temps ou en cas d’affluence.

Cette vue immersive sera superposée aux fonctionnalités utiles habituelles de Google Maps, comme les niveaux d’affluence et les indicateurs de trafic. Ce sera disponible sur smartphones et ordinateur.>>

<< La nouvelle vue immersive fonctionnera sur « à peu près n’importe quel téléphone ou appareil ». Cette nouveauté sera déployée au cours de cette année dans … . D’autres villes seront ajoutées dans un deuxième temps. Paris peut-être ? Il ne reste plus qu’à patienter… >>

La question est d’une pertinence extrême : Les prochains jeux olympiques d'été de 2024, seront célébrés en 2024 à Paris. D’ici là, Google Maps sera-t-il capable de montrer les jeux olympiques sur tous les smartphones ?