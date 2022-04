Guerre en Ukraine : L’armée Russe présente dans l’Est et le Sud de l’Ukraine

La situation ne semble pas s’améliorer malgré la multiplication des rencontres des émissaires des deux pays. On estime à plus de huit millions de citoyens ukrainiens déplacés de ces lieux fuyant les bombardements qui ne distinguent ni civils ni militaires. La situation humanitaire devient de plus en plus critique selon le rapport de plusieurs ONG.



Depuis quelques jours, la situation la plus préoccupante est celle de plusieurs civils terrés dans une usine. L’usine d’Azovstal est devenue sujet de confusion depuis plusieurs jours. Le Donbass reste le centre des assauts Russes. Pas d’heure sans retentissement d’explosions. La visite du secrétaire général de l’ONU n’a pas amélioré les choses. Il y a même des explosions le jour de sa visite.