Huiles essentielles : Une Formule Anti-stress pour tout type de stress ou d'angoisse

Une formule anti-stress qui convient à tout type de stress ou d’angoisse est possible (pour un flacon de 10 ml environ, soit environ 250 gouttes au total).



• Huile Essentielle (HE) de marjolaine des jardins (Origanum majorana) 1 ml

• HE de petitgrain bigarade (Citrus aurantium amara feuille) 2 ml

• Essence de bergamote (Citrus bergamia) 7 ml



Préparation :

Dans un flacon en verre anti-UV de 10 ml muni d’un compte-gouttes, versez les huiles essentielles.



Agitez doucement et conservez à température ambiante jusqu’à 3 ans.



Utilisation :

En cas de stress chronique, cette synergie aux arômes d’agrumes peut se diffuser 2 à 3 fois par jour pendant 30 minutes dans la pièce où l’on vit le plus, ou 1 fois le soir dans la chambre, 30 minutes avant le coucher. Attention : il ne faut pas la diffuser pendant le sommeil.



La synergie peut également être versée à raison de 3 gouttes dans une dose de gel douche ou de shampooing neutre pour un moment relaxant lors de la douche ou du bain, tant pour les enfants (dès 3 ans) que pour les adultes.



Rassurez-vous, il n’y a pas de risque de photosensibilisation à ces doses et pour cette utilisation, malgré la présence d’essence de bergamote que l’on évite habituellement sur la peau.