Immobilier Neuchâtel et la Chaux de Fonds

Marché immobilier en Suisse

Maintien des taux d'intérêt bas pour les hypothèques

Le risque de bulle immobilière diminue

Le marché de l'immobilier en Suisse reste un investissement attractif

Le marché locatif en Suisse

Le marché suisse restera-t-il stable ?

Sites Internet immobilier à découvrir sur l'immobilier à Neuchâtel ou la Chaux de Fonds :

Malgré l'incertitude économique et politique affichée ailleurs sur le marché mondial (le Brexit ayant un impact notable à travers l'Europe), la Suisse continue de rester un pari immobilier fiable. Les perspectives économiques pour 2024 sont résolument positives, comme en 2020, lorsque le taux de chômage était à un niveau historiquement bas de 2,4, et ce anticipé pour augmenter de 2,5% en 2021. En outre, la croissance de l'emploi a augmenté de 1,2 % d'une année sur l'autre.La croissance économique combinée dans ces domaines est un excellent signe pour les acheteurs de biens immobiliers, qui peuvent être confiants dans la stabilité de l'économie suisse dans un avenir prévisible. Il semble que de nombreux investisseurs soient déjà de cet avis. C'est ce qui ressort d'une récente étude, selon laquelle la grande majorité des personnes interrogées (94 % pour être précis) considèrent la Suisse comme une option attrayante ou très attrayante pour l'investissement immobilier. La plupart des participants à l'enquête considèrent toujours la Suisse comme très élevée par rapport au reste de l'Europe, avec plus de 81 % d'entre eux, soit exactement le même pourcentage qu'en 2022.Quelles sont les principales raisons qui expliquent la stabilité du marché immobilier, outre les faibles taux de chômage ? À l'instar de l'année 2022 (caractérisée par une croissance modérée des prêts hypothécaires et une faible augmentation des prix de l'immobilier), la situation du marché immobilier devrait rester stable au cours des douze prochains mois, principalement en raison des faibles taux d'intérêt pour les prêts hypothécaires. La banque centrale suisse a son taux le plus bas à -0,75%, les taux fixes commencent à 0,5%, donc par exemple vous obtiendrez une hypothèque LIBOR à 0,5-0,7% avec un délai de remboursement fixe - 3 à 5 ans, et les taux fixes commencent à 0,56% (3 ans de remboursement) jusqu'à 1,25% (si vous décidez d'un contrat hypothécaire de 15 ans). Les taux varient d'une banque à l'autre, il convient donc de vérifier plusieurs offres.Selon agence immobilière Suisse 2024, cela signifie également que le risque de bulle immobilière a diminué. En fait, la Suisse a quitté sa zone de "risque" pour la première fois depuis 2012. Une agence immobilière Suisse a cité la solidité de l'économie suisse comme la principale raison de cette évolution, ainsi que l'augmentation des revenus moyens à un rythme plus rapide que la dette hypothécaire, qui a dépassé les 2 % l'année dernière. En fait, dans l'ensemble, le volume des prêts hypothécaires en cours pour les ménages n'a jamais été aussi faible depuis 1998. D'autres tendances récentes ont également réduit considérablement le risque de bulle immobilière.Par exemple, le prix moyen des maisons en Suisse a augmenté d'un pourcentage relativement faible depuis 2015. Au dernier trimestre 2021, les prix de l'immobilier n'ont augmenté que d'environ 2,8 %. Auparavant, les prix de l'immobilier avaient baissé pour le neuvième trimestre consécutif. Cette stagnation des prix de l'immobilier s'explique en partie par les efforts du gouvernement suisse pour aider à refroidir le marché immobilier en surchauffe. Cet objectif a été atteint principalement par la mise en œuvre de critères de prêt plus stricts par la Banque nationale suisse afin de contribuer à réduire l'endettement global des ménages.Avant que le gouvernement ne tente de contrôler la situation, les prix de l'immobilier en Suisse avaient augmenté de manière ininterrompue pendant 15 ans, ce qui est pratiquement du jamais vu en Europe occidentale.Des taux de vacance en hausse, mais inégalement répartisL'Office fédéral de la statistique a indiqué que les taux de vacance en Suisse ont augmenté pour la dixième fois consécutive. Au 1er juin 2019, 75 323 logements vacants ont été recensés, soit 1,66 % du parc immobilier suisse. Néanmoins, il convient de noter que ce chiffre reste bien inférieur au taux de vacance moyen d'un marché du logement typiquement sain, et la hausse a été notée comme étant dramatiquement plus faible que les années précédentes.D'une manière générale, un taux de vacance d'environ 5% est considéré comme sain pour un pays, et dans les grandes villes suisses, ce taux de vacance est bien inférieur aux 1,66% cités. En effet, dans les cinq plus grandes villes suisses, le taux de vacance atteint à peine 0,46%. C'est la raison pour laquelle certains prix de location ont grimpé dans les plus grandes villes - des taux de vacance plus bas correspondent à une demande de logement plus élevée et donc à des loyers plus élevés.Le fossé entre les villes et les campagnes en matière de taux d'inoccupation se poursuit à un rythme effrénéIl est intéressant de noter que les taux de vacance diffèrent considérablement entre les grandes villes et la campagne suisse. Par exemple, dans les cantons de Thurgovie et de Soleure, qui étaient auparavant touchés par le manque d'offre, les taux d'inoccupation atteignent aujourd'hui une moyenne de 3 %, soit le double de la moyenne suisse. Cela suggère que l'écart entre les taux d'inoccupation des citadins et des ruraux continue de se creuser.