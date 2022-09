Inflation : le prix du pain grimpe de 18% en un an en Europe

C’est une réalité que traverse l’Europe depuis l’année dernière. Si toute l’Europe est concernée, il faut reconnaître qu’il y a des pays qui sont plus affectés par l’augmentation du prix du pain dans le temps. Eurostat révèle dans ses statistiques que ce prix a augmenté de 18% lorsqu’on considère la dernière année jusqu’au mois de Septembre. Une perturbation du marché mondiale liée à plusieurs évènements dans le monde est remarquée.



La Hongrie bat le record dans l’Europe et se retrouve largement au-dessus de cette moyenne de 18% pour tout le continent. On parle d’une hausse de 65% en un an selon Eurostat, dans ce pays dans lequel la consommation du pain est une habitude. Comparativement à la France, les prix sont maîtrisés à +8% d’inflation au cours de l’année alors qu'il avoisinait les 20% de hausse en début d’année. L’inquiétude est permanente dans le rang des professionnels du secteur et plus encore avec la rentrée qui vient de commencer.