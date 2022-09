Installation domotique Lausanne

1. DOMOTIQUE : DE QUOI S'AGIT-IL VRAIMENT ?

2. SYSTÈME DOMOTIQUE : AVANTAGES

ÉCLAIRAGE

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE ET CHAUFFAGE

IRRIGATION

ALARME

La maison intelligente est la tendance du moment. Il suffit de dire que le marché mondial de la domotique est en pleine expansion : il représentera plus de 70 milliards de dollars en 2021. Aujourd'hui, cependant, la domotique n'est plus un luxe réservé à quelques-uns, mais une possibilité réelle pour tout le monde : il suffit d'un petit investissement et du bon professionnel. Bien que tout le monde en parle, peu de gens savent réellement ce qu'est un système domotique et quels avantages il apporte à la gestion de leur maison. Si vous êtes intéressé par un devis ad hoc pour votre maison, tenant compte de vos besoins et de votre budget, demandez-le gratuitement sur la page de la domotique citée en sourcesystème de domotique dans la maisonCommençons par dire que, grâce aux technologies actuelles, tout type de système peut être automatisé, c'est-à-dire géré manuellement par des systèmes et des applications avec lesquels vous pouvez contrôler son fonctionnement à distance. Mais peut-on vraiment parler de domotique ? Le point est le suivant : si c'est vous qui devez perdre du temps à gérer les installations à partir d'un système d'interface, alors nous ne parlons pas de domotique ! Certes, l'avantage des systèmes automatisés est que vous pouvez les contrôler à distance et depuis un seul appareil (depuis un smartphone ou une tablette), mais cela ne signifie pas que votre maison est domotique. Il est simplement automatisé.La véritable maison domotique agit de manière autonome, sur la base des commandes que vous avez programmées au préalable.En général, on peut dire que la domotique, une branche de l'IoT (Internet des objets), consiste à améliorer la vie à la maison grâce à la technologie. Le mot est dérivé de la combinaison du mot latin "domus" (maison) et du suffixe grec "ticos", indiquant les disciplines d'application. La domotique, c'est la connectivité, l'intégration avec la maçonnerie, l'intelligence artificielle et l'écologie. Il s'agit d'une science complexe agissant sur plusieurs fronts.Dans une vraie maison intelligente, ce n'est pas vous qui devez appuyer sur des boutons ou donner des ordres pour que quelque chose se passe. La véritable "maison intelligente" s'autogère et vous n'avez plus besoin de vérifier que les lumières sont éteintes avant de partir, que l'alarme est réglée, que le chauffage ou la climatisation est activé lorsque la température de la pièce ne correspond plus à vos souhaits.C'est un sacré changement de perspective, n'est-ce pas ?Il est clair que les avantages d'un système de domotique sont nombreux. En voici quelques-unes.Avec un système domotique, vous décidez non seulement quand et quelles lumières allumer, mais aussi le degré d'éclairage en fonction de vos goûts et de l'atmosphère que vous voulez créer dans une pièce particulière. Mais ce n'est pas tout : dans une véritable maison intelligente, les lumières détectent d'elles-mêmes la présence ou l'absence de personnes et s'allument automatiquement de la manière que vous avez prédéfinie. Cela vous permet d'économiser de l'énergie car le système d'éclairage, intégré à un système domotique, est entièrement fonctionnel et vous ne risquez pas de laisser une lumière allumée et de consommer de l'énergie inutilement.Dans une véritable maison domotique, l'allumage et l'extinction du chauffage sont régulés automatiquement. Il vous suffit de définir la température que vous souhaitez maintenir : la maison s'adaptera à vos besoins et aux conditions environnementales, en contrôlant la consommation ! Si vous savez, par exemple, que vous allez vous absenter de chez vous pendant plusieurs jours d'affilée, peut-être pour un voyage d'affaires ou des vacances en famille, grâce au système domotique, la maison gérera automatiquement la température en coupant le chauffage pendant les jours d'absence et en le remettant en marche le jour de votre retour, de sorte qu'une chaleur agréable vous attendra.Vous ne devez plus vous soucier de ne pas oublier d'arroser votre jardin : grâce à un système domotique, il vous suffit de définir les jours, les heures et les conditions météorologiques pour qu'il gère l'entretien en eau de votre pelouse. Il est sur le point de pleuvoir, vous êtes loin de chez vous ou même à l'étranger, et vous n'avez pas la possibilité de désactiver le système d'irrigation ? Pas de problème ! Votre système domotique, équipé de capteurs d'humidité, est capable de détecter les précipitations et d'arrêter le système d'irrigation de manière autonome, ce qui vous évite de gaspiller de l'eau.Vous êtes pressé et n'avez pas le temps de saisir les codes d'alarme ? Dans une maison traditionnelle, les solutions seraient doubles : soit vous perdriez du temps à rester pour régler l'alarme (au risque d'être en retard à votre rendez-vous), soit vous partiriez sans sécuriser la maison. Avec un système domotique, en revanche, cela ne se produira jamais : vous pouvez partir tranquillement en sachant que c'est vous qui réglez et activez l'alarme. Avec la domotique, vous n'avez plus à vous soucier d'oublier d'activer les systèmes de sécurité avant de partir : c'est votre maison qui les règle toute seule.