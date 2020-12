Installation panneaux photovoltaique à Lausanne

l'absence de tout type d'émission polluante ; l'économie des combustibles fossiles ; la fiabilité des systèmes car il n'y a pas de pièces mobiles ; les coûts d'exploitation et de maintenance sont réduits au minimum ; la modularité du système (pour augmenter la puissance de la centrale, il suffit d'augmenter le nombre de modules).

Source : https://voltaic.ch/solutions/photovoltaique-suisse/lausanne/ Qu'est-ce qu'un système photovoltaïque ?Un système photovoltaïque transforme directement l'énergie solaire en énergie électrique.Il est essentiellement composé deles modules ou panneaux photovoltaïques ;onduleur, qui transforme le courant continu généré par les modules en courant alternatif ;les panneaux électriques et les câbles de connexion.Les modules sont constitués de cellules en matériau semi-conducteur, dont la plus utilisée est le silicium cristallin. Ils représentent la partie active du système car ils convertissent le rayonnement solaire en énergie électrique.Les systèmes photovoltaïques peuvent être connectés au réseau de distribution d'électricité (connectés au réseau) ou directement aux utilisateurs isolés (autonomes), généralement pour assurer la disponibilité de l'électricité dans les zones isolées.Quels sont les avantages de la technologie photovoltaïque ?Les avantages peuvent être résumés comme suitEn outre, il faut garder à l'esprit que le système photovoltaïque se caractérise par un coût initial élevé (essentiellement en raison du coût élevé des modules) et par une production discontinue en raison de la variabilité de la source d'énergie (le soleil).Quelle est la différence entre un système photovoltaïque et un système solaire thermique ?Les deux types de systèmes utilisent le soleil comme source d'énergie, en capturant son rayonnement par des surfaces de captage : alors que les modules photovoltaïques transforment directement le rayonnement solaire en électricité, les panneaux solaires thermiques utilisent l'énergie thermique du soleil pour chauffer l'eau destinée à un usage sanitaire ou au chauffage des locaux.Qu'entend-on par puissance nominale du système photovoltaïque ?La puissance nominale (ou maximale, ou crête, ou plaque signalétique) du système photovoltaïque est la puissance électrique du système déterminée par la somme des puissances nominales (ou maximales, ou crête, ou plaque signalétique) individuelles de chaque module photovoltaïque faisant partie du même système, mesurées dans des conditions standard (température égale à 25°C et rayonnement égal à 1 000 W/m2).Où peut-on installer un système photovoltaïque ?Les modules photovoltaïques peuvent être placés sur n'importe quelle dépendance d'un bâtiment (toit, façade, terrasse, etc.) ou sur le sol. La décision doit être prise en fonction de l'existence des exigences suivantes sur le site d'installation :Les conditions optimales en Suisse sont les suivantes :Quelle est la place occupée par un système photovoltaïque ?En ce qui concerne principalement les petites applications (toits photovoltaïques) et les modules en silicium cristallin, une valeur indicative de l'occupation de la surface est d'environ 8 à 10 mètres carrés par kW de puissance nominale installée.Quelle quantité d'électricité produit un système photovoltaïque ?La production annuelle d'électricité d'un système photovoltaïque dépend de plusieurs facteurs :En prenant comme référence une centrale électrique de 1 kW nominal, avec une orientation et une inclinaison optimales et l'absence d'ombrage, non équipée d'un dispositif de suivi du soleil, en Suisse, il est possible d'estimer les productivités annuelles maximales suivantes :Régions nordiques 1 000 - 1 100 kWh/anRégions centrales 1 200 - 1 300 kWh/anRégions du sud 1 400 - 1 500 kWh/an.Il convient de noter que la consommation annuelle moyenne d'électricité d'une famille Suisse est d'environ 3 000 kWh.