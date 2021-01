Johnson craint que la fermeture de l'Angleterre se poursuive pendant l'été

Alors que la grande majorité des députés conservateurs ont franchi la ligne depuis que la nouvelle variante du virus a fait exploser le nombre de cas, la réticence de Downing Street provoque déjà l'anxiété de quelques députés d'arrière-ban, qui demandent instamment un assouplissement des restrictions si les taux de vaccination restent dans les limites fixées.



Downing Street s'est engagé à réexaminer à la mi-février l'actuel dispositif de verrouillage à l'échelle de l'Angleterre, date à laquelle toutes les personnes appartenant aux quatre principaux groupes cibles des vaccinations auraient dû se voir proposer au moins leur première injection.



Mais avec 1 290 décès supplémentaires dus à des coronavirus au Royaume-Uni enregistrés jeudi, la crainte que les taux d'infection en Angleterre ne diminuent même pas et la propagation continue de la nouvelle variante plus infectieuse de Covid-19, Johnson s'est montré nettement plus prudent qu'auparavant quant à la levée du verrouillage.



"Je pense qu'il est trop tôt pour dire quand nous pourrons lever certaines des restrictions", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une visite à Didsbury, une ville du Grand Manchester touchée par les inondations, lorsqu'on l'a interrogé sur l'objectif de la mi-février.



Après que le porte-parole de Johnson ait refusé d'exclure que le verrouillage reste en place jusqu'à l'été, Priti Patel, le ministre de l'intérieur, s'est montré tout aussi prudent lors de la conférence de presse du n°10 Covid, jeudi après-midi.



"Il est bien trop tôt pour envisager où nous allons avec les restrictions", a-t-elle déclaré, interrogée sur les délais. Mme Patel a plutôt annoncé des amendes renforcées pour mieux faire respecter les règles de distanciation sociale, les invités des fêtes de plus de 15 personnes étant passibles d'amendes d'au moins 800 livres sterling.

Le secrétaire à l'éducation, Gavin Williamson, a seulement déclaré qu'il "espérait certainement" que les écoles rouvrent avant Pâques. Le plan actuel prévoit le retour des élèves après la mi-trimestre de février.



Alors qu'auparavant Johnson semblait vouloir parler de sorties anticipées des restrictions, les responsables du No 10 sont devenus beaucoup plus prudents ces derniers jours en raison du niveau toujours élevé de nouvelles infections, d'hospitalisations et de décès.



"Nous sommes moins optimistes que nous ne l'avons peut-être été quant à la rapidité du déblocage : c'est à cause de l'état de la pandémie", a déclaré une source de Whitehall. "L'opinion est que nous devons procéder avec prudence et précaution".



En plus de chercher des preuves que la chute des nouveaux cas ne sera pas inversée, ils attendent le résultat des études sur la question de savoir si les vaccins empêchent la transmission de Covid.



Le calendrier apparemment glissant a suscité une réponse énergique du groupe de rétablissement des vaccins contre les infections à Covid (CRG), qui représente environ 70 députés préoccupés par l'impact du blocage.



Mark Harper, l'ancien whip en chef qui préside le CRG, a déclaré que si l'objectif de vaccination de la mi-février était atteint pour les quatre principaux groupes - les résidents des maisons de soins, les personnes âgées de plus de 80 ans et le personnel de première ligne du NHS, les plus de 75 ans et les plus de 70 ans - et qu'ils développaient une protection dans les trois semaines, le premier ministre "doit commencer à assouplir les restrictions" d'ici le 8 mars.



"Les ministres doivent présenter dès maintenant un plan pour lever les restrictions", a ajouté M. Harper.



D'autres députés ont déclaré qu'ils anticipaient des appels croissants au gouvernement pour qu'il définisse la voie qu'il entend suivre pour lever les restrictions, maintenant que le plan de vaccination semble se dérouler sans heurts. "Il y a une grande résistance à la fermeture qui mijote avec une insistance à montrer la feuille de route de tout cela", a déclaré un ancien ministre du cabinet.