L’inflation dans la zone euro bat un nouveau record en Août

Après le combat contre le Coronavirus, plusieurs pays de la zone euro et du monde entier prévoyaient élaborer des stratégies de relance économique. Certains pays avaient même déjà fait les premiers pas en débloquant de grosses sommes. C’est malheureusement sans savoir qu’une guerre allait se déclencher entre la Russie et l’Ukraine. Le pire est que personne ne s’attendait à ce que cette guerre prenne cette tournure et ce temps.

L’Alimentation et l’énergie coûtent désormais plus chers que prévus, à cause de la part non négligeable qu'avaient ces deux pays dans toute l’Europe. L’évidence est là : Ce n’est pas l’Europe seul qui en souffre mais presque tous les continents qui ont vu leurs plans de relance bouleversés.