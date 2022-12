La Naturopathie : Un luxe abordable !



Comme vous le savez peut-être, l'assurance maladie ne rembourse pas les consultations chez les médecins naturopathes, à l'exception de certaines mutuelles.



Et contrairement à ce qu’on a pu vous dire, ce n'est pas pour des raisons budgétaires.



L'État rembourse des pratiques beaucoup plus coûteuses et moins bénéfiques.



Ce n'est même pas pour des raisons de santé, car les solutions naturelles ont généralement peu d'effets secondaires.



Et elles ne sont pas intrusives puisqu`on n’utilise pas de chirurgie par exemple.



La vérité sur le système de santé moderne



La vraie raison pour laquelle les remèdes naturels ne sont pas remboursés est que la médecine publique intervient alors que la maladie est déjà déclarée. Elle lutte contre les symptômes.



La naturopathie s'attaque aux causes inconscientes de la maladie, pas seulement lorsque la maladie existe déjà. En effet, les problèmes de santé en amont peuvent être traités en fonction de votre profil et de vos particularités.



Si vraiment tout le monde pouvait prévenir les problèmes de santé et les traiter avant qu'ils ne s'aggravent :



Les hôpitaux seraient peut-être moins saturés,

Le trou de la sécu pourrait se reboucher petit à petit,

La médecine conventionnelle reprendrait sa place pour les cas nécessitant effectivement des soins avancés,

Et on vous gaverait moins de médicaments.

Vous allez me dire que c’est du bon sens.



Mais aujourd’hui, le bon sens semble passer après les manœuvres politiques, les pots-de-vin, et les méga-profits des groupes cotés en bourse.



Qu’attendent-ils pour orienter les malades vers la naturopathie ? Comme en Suisse



Imaginez que votre mode de vie soit un rempart face aux problèmes de santé... ou que ces problèmes soient détectés à un stade précoce, car vous avez appris à écouter votre corps... Vous pourriez consulter à temps un professionnel qui vous accompagnerait en douceur pour optimiser tout votre potentiel...



Eh bien vous seriez en bien meilleure santé, plus longtemps !



Vous pourriez agir, dès aujourd'hui, pour éviter que le mal n'apparaisse et espérer ne plus craindre le diabète, l’hypertension et bien d’autres maladies qu’on nous annonce souvent quand il est déjà trop tard.



A ma connaissance, une des meilleures méthodes naturelles, qui puisse vous accompagner sur cette voie, c'est la naturopathie.



La naturopathie, c’est quoi au juste ?



C’est la discipline mère des médecines naturelles.



Elle est reconnue par l’OMS comme la troisième médecine traditionnelle au monde.



Elle s’appuie sur toutes les méthodes non médicamenteuses reconnues comme la nutrithérapie, la phytothérapie, la cohérence cardiaque ou encore les cures de drainage de l’organisme.



C’est une approche de santé complémentaire au système conventionnel.



Malheureusement, en France, aucun diplôme de naturopathie n’est reconnu par l’État. N’importe qui peut se revendiquer naturopathe.



Mais qui voudrait exercer sans reconnaissance, et se retrouver en concurrence avec des charlatans ?



Comment susciter des vocations alors que les naturopathes vivent souvent dans la précarité ?



Autant de problèmes qui freinent le développement serein de cette profession.



La situation est d’autant plus ridicule que la naturopathie est reconnue dans beaucoup d’autres pays comme la Suisse, l’Allemagne, le Canada, les pays nordiques ou encore les USA.



Mais en France, rien ne bouge. Les pouvoirs publics sont comme paralysés face à la toute-puissante industrie pharmaceutique.



De plus en plus de Français s’intéressent aux solutions qu’offre la naturopathie.



Mais beaucoup d’entre vous n’y ont pas accès, et ce, pour plusieurs raisons :



Il n’y a pas assez de naturopathes bien formés, vu que l’État ne fait rien pour encadrer la profession.



Les bons naturopathes sont tous débordés par les nombreux patients qui ont été déçus ou abandonnés par la médecine conventionnelle. Souvent, on ne peut plus prendre le luxe d’accepter de nouveaux clients, faute de temps.



Les séances, qui coûtent en moyenne entre 50€ et 80€ ne sont pas à la portée de toutes les bourses.



En tant que futur naturopathe, je me sens évidemment concerné par ces problèmes.



Dans un monde idéal, tout le monde devrait pouvoir prendre soin de sa santé.



Vous avez déjà quelques réflexes de santé et pourtant, vous n’êtes pas tous allés en fac de médecine :



Par exemple, vous avez déjà appris :



À mettre votre doigt sous l’eau froide pour soulager une brûlure,

À désinfecter une plaie avant de mettre un pansement,

À poser de la glace sur une bosse pour la soulager,

À utiliser de l’huile essentielle de menthe poivrée ou de Lavande vraie lorsque vous avez des migraines,

Ou encore, à boire du jus de citron et une goutte d’huile essentielle d’eucalyptus contre les infections hivernales



Par contre, vous n’allez pas pouvoir vous prescrire un médicament pour la thyroïde, ou vous planter des aiguilles d’acupuncture vous-même !



À vous de prendre vos responsabilités !



Alors bien sûr, c’est de la responsabilité de chacun de ne pas abuser du système de santé, de ne pas consulter le médecin inutilement et de prendre sa santé en main tant qu’on le peut.



Aujourd’hui, je suis convaincu que chacun doit être en mesure de préserver sa santé autrement.



Prenez soin de vous.