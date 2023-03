La Suisse choisit de détruire des missiles Rapier plutôt que de les laisser entre les mains de l'Ukraine

La Suisse a choisi de ne pas s'impliquer dans le conflit opposant Kiev à Moscou en Ukraine, ni directement ni indirectement. Pour démontrer sa neutralité dans le conflit, la Confédération helvétique a décidé de démanteler un arsenal encore performant au lieu de l'envoyer en Ukraine. Elle va bientôt se débarrasser de 60 systèmes de défense sol-air Rapier, une batterie antiaérienne développée par la British Aircraft Corporation dans les années 1960. Ces missiles avaient été acquis en 1980 et modernisés à plusieurs reprises, mais ont été déclassés fin 2022. Peter Schneider, ancien directeur de la Revue militaire suisse, a déclaré que ces missiles, bien que vieux, ne sont pas complètement obsolètes et auraient pu être utilisés pour protéger le ciel ukrainien contre les attaques aériennes russes, notamment sur les cibles civiles. La Suisse prévoit également de détruire dans les années à venir 248 chars d'infanterie M113 et plus de 100 canons d'artillerie de type M109.



​Le président de la Confédération suisse, Alain Berset, a déclaré que les armes suisses ne devraient pas être utilisées dans des guerres. La Suisse a déjà affirmé son refus de coopérer dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie depuis plus d'un an. Elle a à plusieurs reprises empêché ses partenaires européens de transférer des munitions à l'armée ukrainienne, même si celles-ci avaient été vendues par la Suisse. En effet, le pays avait le pouvoir de décider d'interdire ou d'autoriser cette aide.