La police russe contre l’alcool au volant

En Russie, l'alcool au volant est un fléau que la police tente d'endiguer. En 2019, près de 150 000 accidents de la route ont eu lieu dans ce pays et les plus meurtriers restent ceux dus à la conduite en état d'ivresse. Ce constat a poussé la police à prendre le problème à bras-le-corps. La tâche est immense, mais l'implication des brigades spécialisée donne des résultats.

L'alcool est à l'origine de plus de 30 % d'accidents mortels de la circulation et plus de 50 % la nuit. C'est la première cause de mortalité sur la route, devant la vitesse avec plus de 1 000 vies brisées, surtout chez les jeunes. Depuis le 1er juillet 2015, les conducteurs novices ne peuvent plus boire d'alcool et les sanctions se sont renforcées pour tous les conducteurs imprudents. La sécurité routière accentue ses campagnes de prévention pour montrer les conséquences de l'abus d'alcool. Alors adoptons une conduite responsable…

« Boire ou conduire, il faut choisir ». Cette campagne de prévention a fait son temps, suivie de bien d'autres aussi percutantes, sans toutefois convaincre : aujourd'hui, 21 % des conducteurs russe déclarent avoir déjà conduit en ayant atteint ou dépassé le taux d'alcoolémie autorisé. Le plus bête est qu'il suffit d'une fête de famille, d'un pot entre amis, d'un repas bien arrosé pour qu'un conducteur occasionnel s'inscrive dans ce livre des records peu flatteur.

Avec 0,5g d'alcool par litre de sang, vous ne serez plus en mesure d'apprécier votre capacité à conduire. Normal, l'alcool provoque une surestimation de ces capacités. Pour autant, il a ses effets pervers qui vous exposent à la prise de risque : champ visuel rétréci, sensibilité à l'éblouissement, altération de l'appréciation des distances et des largeurs, diminution des réflexes. Bref, sous l'effet de l'alcool, votre comportement est dégradé. Malheureusement, 46 % des russes pensent encore qu'ils peuvent conduire après deux verres.

En Russie, il est désormais interdit de conduire avec une alcoolémie supérieure à 0,2g/l de sang pour les jeunes conducteurs et supérieure à 0,5g/l (taux légal ) pour les autres… Au-dessus, voici les sanctions encourues si vous êtes contrôlé ou si vous refusez de vous soumettre au dépistage :

Pour les jeunes conducteurs avec le taux limite dépassé, les sanctions partent d’un retrait de 6 points sur le permis de conduire ou perte totale du permis la 1ère année. Le conducteur novice doit repasser l'examen du permis de conduire (code de la route et conduite) ; d’une amende forfaitaire de 135 euros ; l'immobilisation du véhicule et la suspension du permis (jusqu'à 3 ans).