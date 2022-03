Le Royaume-Uni sanctionne 386 parlementaires russes

La ministre des affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré que 386 membres de la Douma - la chambre basse du parlement russe - ont l'interdiction de se rendre au Royaume-Uni et que leurs avoirs dans le pays seront gelés.



Le gouvernement avait initialement annoncé son intention de sanctionner les parlementaires le mois dernier en raison de leur soutien aux régions séparatistes ukrainiennes de Louhansk et de Donetsk.



Cette décision fait suite à l'annonce, jeudi, que sept autres oligarques liés à Vladimir Poutine - dont le propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovitch - faisaient l'objet de mesures similaires.



Dans une déclaration, Mme Truss a déclaré : "Nous ciblons les complices de l'invasion illégale de l'Ukraine par Poutine et ceux qui soutiennent cette guerre barbare. Nous ne relâcherons pas la pression et continuerons à serrer la vis à l'économie russe par le biais de sanctions.



"Avec nos alliés, nous nous tenons fermement aux côtés de nos amis ukrainiens. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine avec de l'aide humanitaire, des armes défensives et un travail diplomatique pour isoler la Russie au niveau international."



Downing Street a refusé de dire si l'un des politiciens avait des actifs au Royaume-Uni.



La décision de la Douma a été annoncée pour la première fois le 22 février et les ministres n'ont pas encore ciblé tous les membres du Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe.



Mais le Royaume-Uni a maintenant sanctionné plus de 500 personnes et entités de grande valeur depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, tandis que les avions russes - y compris les jets privés des oligarques - sont interdits au Royaume-Uni.



Dans un discours prononcé jeudi à Washington, Mme Truss a déclaré que les alliés occidentaux devaient continuer à en faire plus, notamment en gelant tous les avoirs bancaires russes et en excluant complètement la Russie du système mondial de paiement Swift.



"Nous voulons une situation dans laquelle ils ne peuvent pas accéder à leurs fonds, ils ne peuvent pas compenser leurs paiements, leur commerce ne peut pas circuler, leurs navires ne peuvent pas accoster et leurs avions ne peuvent pas atterrir", a-t-elle déclaré.



Entre-temps, les ministres ont continué à exprimer leur inquiétude quant à la possibilité que la Russie se prépare à utiliser des armes chimiques alors que ses forces continuent à lutter face à la résistance acharnée des Ukrainiens.



Boris Johnson a prévenu que le Kremlin diffuse une "fausse histoire" selon laquelle les États-Unis ou les Ukrainiens détiendraient des armes chimiques en Ukraine, afin de servir de prétexte à une éventuelle attaque.



Le ministre de la technologie Chris Philp a déclaré au Times Radio : "Il est clair que l'utilisation d'armes chimiques, en particulier lors d'une invasion où il y a un très grand nombre de civils, serait un outrage à l'humanité.



"Je dirais donc à tous ceux qui, en Russie, y pensent : ne franchissez pas cette ligne, n'infligez pas plus de misère et de souffrance au peuple ukrainien.



"Cela déclenchera une réponse accrue de l'Occident, une réponse accrue dramatique, il n'y a aucun doute là-dessus.



"Je ne vais pas spéculer sur la forme qu'elle va prendre ou la devancer, mais c'est une ligne que les gouvernements russes ne doivent pas franchir."



Un porte-parole du Premier ministre a soutenu l'avertissement de M. Philp et a ajouté que la Russie serait frappée par une réponse "robuste", mais non précisée, en cas d'attaque chimique.



Le responsable a également souligné la nécessité de maintenir le site nucléaire de Tchernobyl "sûr et sécurisé" après que les services de renseignement de la défense ukrainienne ont affirmé que M. Poutine "prépare une attaque terroriste" contre la centrale.



Dans un message en ligne, les Ukrainiens ont déclaré que Moscou pourrait créer une "catastrophe d'origine humaine" dans l'installation sous son contrôle avant de tenter de "rejeter la responsabilité" sur l'Ukraine.



M. Philp a pointé du doigt la désinformation de l'ambassade de Russie au Royaume-Uni, dont un autre message, qualifié de "fake news", a été supprimé par Twitter.