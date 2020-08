Le parlement catalan déclare que la Catalogne est une "République"

Cette résolution soutenue par les partis indépendantistes, JxCat, ERC et CUP, a été approuvée lors de la session plénière extraordinaire du parlement catalan sur la monarchie qui s’est tenue ce vendredi. Cette session fait suite au départ de l’ex roi d’Espagne Juan Carlos qui fait face à des soupçons de corruption.



La résolution affirme que la "saga Bourbon a été une calamité historique pour la Catalogne" et dénonce le fait que le roi Juan Carlos "a accepté la succession du général Franco en jurant fidélité aux principes de son régime", de sorte que "la monarchie espagnole est la continuation du régime précédent".



Le texte approuvé dénonce également la "fuite consensuelle du roi Juan Carlos pour échapper à l’action de la Justice" et parle d’une "monarchie délinquante", d’un "système autonome défaillant" et d’une "démocratie où intervient le pouvoir judiciaire".



Unidas Podemos doit clarifier sa position vis à vis de la monarchie et agir concrètement



Le président de la "Generalitat", Quim Torra, a exhorté les ministres de "Unidas Podemos" à "démissionner immédiatement" s’ils sont réellement en désaccord avec la "fuite" du roi Juan Carlos Ier d’Espagne et ne veulent pas être "complices" de la "dissimulation" de sa corruption.



"La seule protestation responsable que les citoyens et citoyennes comprendraient est que tous les membres du gouvernement qui ne sont pas d’accord avec ce qui s’est passé démissionnent dès maintenant".



Il rappelle que cette affaire de fuite et de corruption est un "problème de nature constitutionnelle" et que l'abdication du roi Philippe VI et la convocation d'un référendum sur la monarchie dans tout l'État espagnol est une nécessité.



Le président catalan a déclaré qu'il ne comprenait pas que "ceux qui se disent républicains veulent continuer à être les sujets d'une monarchie corrompue".