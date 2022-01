Le pass vaccinal obtient le feu vert du conseil constitutionnel

Dans un premier temps, les juges recommandent que le dispositif soit levé aussitôt qu’on en aura plus besoin. Par ailleurs, il faut signaler que la disposition qui permettait une demande de pass aux meetings politiques est censurée. Il n’est donc pas permis aux partis politiques de demander un pass à l’entrée d’un meeting organisé. Il revient donc à chaque responsable de parti politique de prendre les dispositions nécessaires pour contrôler et sécuriser les participants. Cette période électorale pouvait favoriser plus de contaminations.



Il se différencie du pass sanitaire dans le simple fait qu’il exige la vaccination et uniquement celle-ci pour avoir accès aux lieux et regroupements. Dans un passé récent, le président de la république justifiait cette mesure indexant la minorité qui ne voulait pas se faire vacciner. Il expliquait qu’il n’est pas question que la liberté d’une partie constitue un obstacle au bien être d’une majorité. Une analyse que plusieurs trouvent indigne d’un président de république.