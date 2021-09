Le variant Delta défit-il les vaccins PFIZER et MODERNA ?

Selon les données publiées par les autorités sanitaires américaines le mardi 24 Août, l’efficacité des vaccins de PFIZER et MODERNA, contre l’infection au COVID-19 a baissé de 91% à 66% depuis que le variant Delta est devenu dominant aux Etats-Unis. Ces données résultent d’une étude scientifique menée sur des milliers d’employés de centres de soins et d’hôpitaux dans six différents Etats, afin d’étudier les performances des vaccins en conditions réelles. Ainsi, les participants sont testés chaque semaine pour détecter à la fois les infections symptomatiques mais aussi asymptomatiques.



La grande majorité du personnel de santé vacciné a reçu les sérums de PFIZER ou de MODERNA. Entre décembre 2020 et Avril 2021, l’efficacité des vaccins pour empêcher l’infection était de 91% selon ces données publiées par les centres de lutte et de prévention des maladies (CDC), principales agence fédérale de santé publique des USA. Mais sur les semaines où le variant Delta est devenu dominant, c’est-à-dire où il était responsable de plus de 50% des cas selon le séquençage, l’efficacité est tombée à 66%. Les auteurs de l’étude préviennent toutefois que cette baisse pourrait n’être pas uniquement causée par le variant Delta, mais aussi par une efficacité s’érodant avec le temps.



Il ne s’agit probablement pas d’un pas de rejet des vaccins synonyme de recule dans la lutte contre le COVID-19, mais apparemment un pas d’évolution scientifique qui relance la course dans la recherche de solution plus efficace surtout contre les variants de la pandémie.