Les flammes dévorent la Grèce : Kyriákos Mitsotákis proclame un état de guerre

GRÈCE - Les îles paradisiaques sont plongées dans un cauchemar sans fin. En Grèce, les pompiers luttent sans relâche contre les feux de forêt qui sévissent depuis plusieurs jours. Une canicule exceptionnelle sévit dans le pays, attisant les flammes avec l'aide de vents violents, engendrant des incendies d'une ampleur inédite.



Dans un discours vibrant devant le Parlement, le Premier Ministre grec Kyriákos Mitsotákis a déclaré : "Au cours des prochaines semaines, nous devons être en alerte constante. Nous sommes en guerre, nous reconstruirons ce que nous avons perdu, nous indemniserons ceux qui ont été blessés." Face à la gravité de la situation, des dizaines de milliers de vacanciers de l'île de Rhodes, près des côtes turques, ont été évacués. Sur l'île très touristique de Corfou, au sud de l'Albanie, plus de 2 000 personnes, à la fois des résidents de la région et des touristes, ont été évacuées préventivement suite à un incendie de forêt.



Malheureusement, la situation risque de s'aggraver. Le Premier Ministre a averti : "Nous avons encore trois jours difficiles devant nous." Les prévisions de l'agence météorologique nationale (EMY) annoncent une augmentation de la vague de chaleur pour mardi 25 juillet, et surtout mercredi 26 juillet, où le mercure pourrait atteindre les 44 °C. Heureusement, mercredi après-midi, des orages sont prévus dans le centre et l'ouest du pays, entraînant une baisse de température de 6 à 8 degrés Celsius.



La canicule actuelle est l'une des plus longues que la Grèce ait connues ces dernières décennies, avec des températures atteignant localement les 46 °C. Pour Kyriákos Mitsotákis, il n'y a aucun doute : le pays subit les conséquences du dérèglement climatique. "La crise climatique est déjà là, elle se manifestera partout en Méditerranée avec des catastrophes plus importantes", a-t-il déclaré.



Douglas Kelley, chercheur du Centre pour l'Écologie et l'hydrologie du Royaume-Uni, confirme l'intensité et la vitesse inhabituelle à laquelle les incendies se sont propagés, surtout sur l'île de Rhodes dans le sud-est de la mer Égée. Cette île a été le théâtre d'une évacuation massive de plus de 32 000 touristes, la plus grande opération jamais réalisée en Grèce, selon les autorités. Les pompiers se battent sans relâche contre les flammes depuis sept jours consécutifs.



La Grèce est plongée dans une épreuve sans précédent, confrontée à la puissance destructrice des incendies qui ravagent ses terres et mettent en danger la vie de ses habitants et de ses visiteurs. Face à cette situation critique, le pays est mobilisé pour surmonter cette crise sans précédent et se préparer à lutter contre les défis climatiques futurs.